Kovotojų laimikis – auksas ir sidabras

Įveikė visas varžoves
M. Sekunda tapo „Batumi Grand Prix“ turnyro moterų absoliučios svorio kategorijos varžybų Sakartvele nugalėtoja.
Klaipėdos „Shodan“ klubo (treneris Lukas Kubilius) atstovė, Vilniuje treniruojama M. Čiuplytės („Shin“), viso kontakto kiokušin karatė turnyre įveikė graikę Ioanną Ioannidou, Paulę Lavrinovičiūtę ir Europos čempionato prizininkę vengrę Csengę Toth.
Finale M. Sekunda nugalėjo pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtoją Aliną Osipenko (Kazachstanas).
„Varžybos paliko labai gerą įspūdį. Atmosfera buvo puiki, kovos – įtemptos ir įdomios. Jaučiausi gana užtikrintai, pavyko realizuoti tai, ką per treniruotes nuosekliai tobulinome, – sakė M. Sekunda. – Yra smulkmenų, kurias norėčiau pagerinti. Svarbiausia, kad pavyko mėgautis pačiu procesu ir įgyti vertingos patirties.“
„Marijos pirma kova nebuvo labai sunki, nes varžovė – jauna, mažiau patyrusi, o tituluota C. Toth buvo įveikta aktyviomis pastangomis, inicijuojant daugiau kovos veiksmų, – teigė M. Čiuplytė. – Lygiai taip pat Marija laimėjo prieš Kazachstano sunkiasvorę jaunąją kiokušin karatė žvaigždę A. Osipenko. Varžovė – labai stipri fiziškai, bet taškų nepelnė. Marija laimėjo kovos elementų kiekybe, diktavo savo sąlygas.“
Išbandė jėgas
P. Lavrinovičiūtė, prieš susitikdama su M. Sekunda, nugalėjo ukrainietę Ahatą Katkovą ir Gulziją Umirzakovą iš Kazachstano.
Paulės sesė Agnė Lavrinočiūtė įveikė kartvelę Tamriko Kurašvili, bet turėjo pripažinti Žanijos Kasymovos iš Kazachstano pranašumą.
Batumyje pirmą kartą savo jėgas suaugusiųjų absoliučios svorio kategorijos varžybose išbandė Lietuvos jaunimo lyderės Miglė Sabaliauskaitė ir Aurelija Narkevič. Kovotojos susitiko su patyrusiomis Kazachstano čempionėmis Zere Karimova bei Valerija Krestina ir pralaimėjo tik po atkaklių lygių kovų.
Vyrų varžybose dalyvavo Justinas Kvietka ir Laurynas Vaičikauskas.
Justinas po trijų raundų kovos įveikė kazachą Arzu Tiulemesovą ir nokautu – daugkartinį Europos čempioną kartvelą Datą Putkaradzę, bet 0:5 pralaimėjo 40 kg sunkesniam Kazachstano kovotojui Rustamui Avzalovui.
Laurynas nugalėjo Europos lengvo svorio čempioną Mindią Mgeladzę iš Sakartvelo, bet nusileido būsimam čempionui Andžejui Kinzerskiui iš Kazachstano.
Vilnietei – sidabras
„Batumi Open“ jaunimo turnyre Deimantė Pašakarnytė (Vilniaus „Ippon“, treneris Jevgenijus Jurutas) tapo jaunučių (iki 16 metų) svorio kategorijos iki 50 kg vicečempione.
Lietuvė vos per 10 sek. įveikė šeimininkų sportininkę Angeliną Mikhed, per 40 sek. – Aknur Azbergenovą iš Kazachstano, o pusfinalyje per 30 sek. nokautavo dar vieną šios šalies atstovę Daryą Kogan.
Lemiamoje kovoje su ukrainiete Roksolana Prodyus teko susitaikyti su pralaimėjimu praleidus smūgį paskutinę akimirką. Šios sportininkės buvo susitikusios ir šiemet Europos jaunučių čempionato Klaipėdoje pusfinalyje, tuomet pergalę pirmą raundą iškovojo D. Pašakarnytė.
Pasak trenerio J. Juruto, šių metų „Batumi Open“ turnyras buvo ypatingas ne tik dėl aukšto varžybų lygio, bet ir dėl sudėtingų kelionės aplinkybių.
„Komanda turėjo atskristi į Batumį anksčiau, kad spėtų pailsėti ir pasiruošti kovoms, tačiau teko keisti planus, nes skrydis iš Vilniaus dėl pastaruoju metu žinomų priežasčių buvo atšauktas. Sportininkai į Sakartvelą atvyko tik turnyro išvakarėse, vėlų vakarą, ir jau kitą dieną žengė ant tatamio“, – papasakojo J. Jurutas.
Dėl nenumatytų aplinkybių iš 30-ies Lietuvos kovotojų į Batumį atvyko mažiau nei pusė.
