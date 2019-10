Kovotojas S. Maslobojevas: noriu, kad vaikai galėtų didžiuotis savo tėčiu

Diuseldorfe (Vokietija) vykusiame turnyre „Glory 69“ S. Maslobojevas šeštadienį nugalėjo Azerbaidžano atstovą Bahramą Rajabdzadehą. Sportininkai kovojo svorio kategorijoje iki 95 kg, o pergalė mūsiškiui po visų trijų raundų atiteko teisėjų sprendimu.

Kaip naujienų agentūrai ELTA teigė kovotojas, tėvystės rūpesčiai išblaškė pasiruošimą svarbiai kovai, tačiau motyvacija būti pavyzdžiu savo atžaloms suteikė papildomų jėgų.

- Pirmą kartą kovojote „Glory“ organizacijoje. Ar galima tai laikyti didžiausiu karjeros pasiekimu?, - ELTA paklausė S. Maslobojevo.

- Taip, „Glory“ yra viena iš aukščiausiai reitinguojamų organizacijų, todėl tai didelis pasiekimas apskritai visai Lietuvos kovos menų bendruomenei. Tai turi didžiulę reikšmę, bet man tai yra tik dar vienas žingsnelis link pagrindinio tikslo, o jis yra tapti šios organizacijos pasaulio čempionu.

- Į „Glory“ organizaciją patekote jau perkopęs 30-metį. Ko trūko, kad joje būtumėte debiutavęs anksčiau?

- Lietuviai iš vis sunkiai kažkur gali patekti. Kai kurie išvyksta sportuoti į užsienį, pavyzdžiui, į kokį nors Nyderlandų klubą, kur sportuoja visas pasaulio elitas. Jie be problemų patenka į turnyrus. Man reikėjo eiti per aplinkui – per „One Championship“ ir kitus turnyrus, kol galiausiai buvau pastebėtas.

- Iš pradžių buvote pakviestas į „Glory“ turnyrą JAV, bet negalėjote ten išvykti. Ar problemos su viza išsprendžiamos? Ar yra skirtumas, kurioje šalyje kovoti?

- Visi „Glory“ turnyrai yra transliuojami ir juos stebi tie patys žmonės, ar tai būtų JAV, ar Europa. Galbūt tik Europoje yra daugiau reklamos. Bet kokiu atveju, dalyvavimas „Glory“ turnyre yra prestižas. Mano problemos su viza yra išsprendžiamos, čia tik laiko klausimas.

- Uždarbis turbūt irgi vienas didžiausių karjeroje?

- Uždarbis daug kartų skiriasi nuo KOK turnyrų, bet tai nebuvo didžiausias karjeroje. „One Championship“ už kovą taip pat mokėjo nemažai. „One“ daro didžiulius MMA ir kikbokso turnyrus, nes ten didelė rinka. Todėl uždarbis ten panašus, kaip ir „Glory“.

- O šios organizacijos netrukdo viena kitai?

- Su „ONE FC“ sutartį aš nutraukiau. Jie nustojo reklamuoti mano svorio kategoriją, naujų kovų nepasiūlė, todėl ir išsiskyrėme. Dabar turiu kontraktą tik su „Glory“.

- Tai dabar lauksite tik „Glory“ pasiūlymų dėl kovų?

- Kitą savaitę dalyvausiu WAKO pasaulio mėgėjų čempionate, kur mėginsiu Lietuvai iškovoti medalį. Po WAKO čempionato, jei dar nebūsiu gavęs pasiūlymo iš „Glory“, rašysiu jiems laišką ir paprašysiu leidimo sudalyvauti KOK turnyre Vilniuje. Labai noriu kovoti Lietuvoje. Jeigu „Glory“ leidimą suteiks, tai bandysiu, jei ne, tada lauksiu naujo jų pasiūlymo.

- Kiek daugiau nei savaitė prieš kovą Vokietijoje, antrą kartą tapote tėvu. Kaip pavyko suderinti tėvystės rūpesčius su pasiruošimu?

- Nežinau, ar čia buvo papildoma motyvacija, nes iš pradžių buvo labai daug įtampos. Jau buvo praėjęs numatytas laikas vaiko gimimui, viskas nusikėlė, pastoviai važiavome į ligoninę tikrintis. Nerimas buvo, naktimis trūko miego, net treniruočių visų „nebepatempiau“. Buvo didelis psichologinis iššūkis. Kai žmona važiavo į ligoninę gimdyti, aš ryte dar buvau rytinėje treniruotėje. Tada jaučiausi kaip „užvartojęs“ dopingo – atsirado motyvacija, ištvermė. Po vaiko gimimo, vakarinėje treniruotėje, jau, žinoma, buvau kiek „pasėdęs“, bet tada sugrįžo motyvacija eiti į priekį ir būti nugalėtoju. Mano vaikai mane visada motyvuoja tapti geriausiu. Noriu, kad kiek paaugę, jie galėtų didžiuotis tėčiu.

- Anksčiau jautėtės neįvertintas valstybės už pasiekimus mėgėjų čempionatuose. Kodėl šįkart nusprendėte atstovauti Lietuvai WAKO mėgėjų čempionate?

- Dabar bus kiek laisvesnis periodas ir norėčiau dar pakovoti už savo šalį. Realiai tik dėl savęs. Suprantu, kažkokio įvertinimo gauti neįmanoma ir nereikia. Šiuo metu aš dirbu labai daug, treniruoju žmones, kovoju turnyruose. Pragyvenimui man užtenka, todėl WAKO dalyvausiu savo malonumui. Anksčiau atsisakydavau profesionalių kovų, uždarbio, kad galėčiau atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate ir už tai nieko negaudavau. Dabar situacija kitokia ir galiu leisti išvykti savo malonumui. Taip pat bus labai įdomu pasitikrinti savo jėgas, nes ten visai kitoks stilius nei profesionaliose kovose. Taip pat kikboksas gali 2024 metais tapti olimpine sporto šaka, todėl įdomu būtų pasitikrinti, ar įmanoma dar kažko tikėtis, ar ne.

- Kas labiausiai jus motyvuoja sportuoti ir kaip motyvuojate savo auklėtinius?

- Jaunimą ir ne tik stengiuosi motyvuoti savo pavyzdžiu. Mane patį motyvavo prieš tai buvusi kovotojų karta – Remigijus Morkevičius ir kiti, kurie parodė, kad įmanoma išvažiuoti į užsienį ir ten parodyti savo klasę. Tą akcentuoju ir jaunimui – viskas yra įmanoma. Visas galimybes jie turi. Visi gali bet kada prieiti, pasidomėti ir visiems pateiksime atsakymą. Jeigu tu nori tapti kovotu, tu gali juo tapti. Svarbiausia – noras. Kovinės sporto šakos yra naudingos, ypač vyrams, nes jų prigimtis yra kariauti, medžioti ir būti tikrais lyderiais. Dvikovinės sporto šakos išvysto drąsą, reakciją, pasitikėjimą savimi, gerina reakciją į stresines situacijas, padeda priimti teisingus sprendimus, leidžia atsakyti už savo klaidas patiems. Niekas nežaidžia bokso – padarai klaidą ir iškart už ją atsakai. Būtent tai man padėjo gyvenime – mokėjimas prisiimti atsakomybę už savo klaidas.

- Ačiū už pokalbį.