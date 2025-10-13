Mirtina avarija ralyje: nuo kelio nulėkus BMW žuvo vairuotojas, šturmanas – ligoninėje

Kaip pranešė organizatoriai, nelaimė įvyko spalio 12 d. 11.30 val. antrajame ruožo kilometre. Į avariją pateko 112-uoju numeriu pažymėtas ekipažas – BMW automobilis nuvažiavo nuo trasos, trenkėsi į medį ir užsidegė.
Vairuotojui Arturui Sękowskiui buvo suteikta pirmoji pagalba, tačiau jis mirė įvykio vietoje. Nudegimus patyręs šturmanas Maciejus Krzysikis buvo nugabentas į ligoninę, gydytojai kovoja dėl jo gyvybės.
Po nelaimės organizatoriai nusprendė nutraukti renginį.
Policija tiria avarijos aplinkybes.
Tai antra rimta avarija savaitgalį vykusiame ralyje.
Kaip pranešė Valstybinės priešgaisrinės tarnybos rajono štabas Nysoje, šeštadienį kitas automobilis nuvažiavo nuo kelio ir partrenkė du fotožurnalistus. Jie buvo nugabenti į ligoninę.
Pranešimą apie nelaimę ugniagesiai gavo 15.34 val.
Remiantis preliminariais duomenimis, automobilio vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės.
Naujausi komentarai