Fizinio aktyvumo projektas Klaipėdos ir Kupiškio baseinuose baigtas: 450 dalyvių ugdė ištvermę

Projektas buvo pradėtas 2024 m. rugsėjo 1 d. ir vyko trimis etapais:
- I etapas: 2024-09-01 – 2024-12-31
- II etapas: 2025-03-01 – 2025-06-30
- III etapas: 2025-09-01 – 2025-12-31
Projekto intensyvumas – 3 kartus per savaitę, numatant 3 valandas veiklų per savaitę, o dalyviai turėjo galimybę nuosekliai stiprinti fizinį aktyvumą, ištvermę ir tobulinti plaukimo techniką.
Per visą projekto laikotarpį treniruotėse dalyvavo 450 dalyvių, kuriuos lydėjo ir ugdė 6 profesionalūs plaukimo treneriai. Vieno etapo metu buvo priimama po 150 dalyvių. Projekte dalyvavo 13–64 metų dalyviai, iš kurių ne mažiau kaip 51 proc. sudarė moterys, o ne mažiau kaip 75 proc. dalyvių buvo 13–17 metų amžiaus grupės.
Projektas buvo vykdomas Klaipėdos ir Kupiškio baseinuose, apimant penkias savivaldybes: Biržų r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kupiškio r. ir Panevėžio r.
Projekto metu dalyviai mokėsi išgyvenimo vandenyje pagrindų, pirmosios pagalbos įgūdžių, komandiškumo, o veiklos ir žaidybiniai pratimai padėjo auginti pasitikėjimą savimi bei šeimos narių tarpusavio ryšį.
Vienas iš projekto dalyvių Marius pasakoja, kad šis projektas tapo ne tik fiziniu išbandymu, bet ir lūžio tašku: „Pradžioje buvo nedrąsu – vanduo man atrodė kaip iššūkis. Bet po kelių treniruočių supratau, kad galiu daug daugiau, nei galvojau. Treneris labai palaikė, aiškiai paaiškino, o labiausiai patiko tai, kad treniruotėse buvau ne vienas – dalyvavome kartu su šeima. Tai tapo mūsų bendru laiku ir dideliu postūmiu pasitikėti savimi.“
Projekto plaukimo treneris Vytautas Balalis pabrėžia, kad didžiausia vertė – dalyvių progresas ir pasitikėjimas:
„Šis projektas buvo ypatingas tuo, kad treniruotės sujungė šeimas. Vandenyje dingsta įtampa – žmonės išmoksta pasitikėti savimi ir vieni kitais. Smagiausia matyti, kaip dalyviai nuo baimės pereina prie drąsos ir džiaugsmo judėti. Tai ne tik technikos lavinimas – tai vidinis lūžis.“
Klaipėdos baseino sporto vadovė Eglė Vaupšaitė akcentuoja ir platesnį projekto tikslą: „Šiuo projektu prisidėjome prie labai reikšmingo tikslo – didinti fizinį aktyvumą, skatinti sveiką gyvenseną ir ugdyti saugaus elgesio vandenyje įgūdžius. Džiaugiamės dalyvių įsitraukimu ir pastangomis – kiekvienas jų žingsnis vandenyje buvo žingsnis į stipresnį kūną, didesnį pasitikėjimą ir sąmoningesnę bendruomenę.“
Svarbu pabrėžti, kad projektas buvo visiškai nemokamas, todėl tapo realia galimybe tiek jaunimui, tiek vyresniems asmenims saugiai, profesionaliai ir kryptingai įgyti itin reikalingų įgūdžių bei pagerinti fizinę sveikatą.
Projektas bendrai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Bendra projekto išlaidų suma – 131 104,29 Eur.
Sporto rėmimo fondo lėšos – 117 993,86 Eur.
VšĮ Plaukimo mokyklos lėšos – 13 110,43 Eur.
VšĮ Plaukimo mokykla nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams už pasitikėjimą, įsitraukimą ir norą augti – tokie projektai kuria stipresnę, saugesnę ir sveikesnę bendruomenę.
