Eimantas Stanionis susikaus su tituluotu afrikiečiu

Rugsėjo 27-ąją Kaune, „Žalgirio“ arenoje, E. Stanionis susikaus su Pietų Afrikos Respublikos (PAR) boksininku Jabulani Makhense.
Organizatorių pranešime nurodyta, kad svorio kategorijos iki 68 kg kovotojų akistatai numatyta 10 raundų.
30-metis E. Stanionis, buvęs Pasaulio bokso asociacijos (WBA) pasaulio čempionas, profesionalų ringe yra iškovojęs 15 pergalių ir patyręs vieną nesėkmę. 32-ejų J. Makhense statistika – 16 pergalių ir du pralaimėjimai.
Eimantui namuose bus didelis spaudimas, sirgaliai iš jo daug tikisi.
WBA reitingų lentelėje lietuvis – antroje vietoje, PAR sportininkas – tik 66-ojoje. Per savo karjerą J. Makhense yra tapęs Tarptautinės bokso federacijos (IBF) Afrikos pusvidutinio svorio čempionu, šio kontinento WBA ir Tarptautinės bokso organizacijos (IBO) čempionu.
„Manau, kad J. Makhense – labai gero lygio boksininkas, tą rodo ir jo pergalės. Jis boksavosi su Tulaniu Mbenge, kuris ne ką prastesnis už Eimantą. Pamatysime, kaip Eimantas mobilizuosis, nes jam namuose bus didelis spaudimas, sirgaliai iš jo daug tikisi. Žmonės svarsto: jei esi toks kaip Eimantas – antras pasaulyje, tai visi, kurie yra žemiau, ženkliai silpnesni ir lengvai įveikiami. Tokia nuomonė klaidinga. Afrikietis – labai pavojingas boksininkas“, – akcentavo „Žalgirio“ arenoje kovos menų vakarą organizuojančios UTMA vadovas Viktoras Gecas.
UTMA planuoja, kad rugsėjo 27-ąją vyks daugiau nei 15 dvikovų, tarp jų – Raimondo Avlasevičiaus ir Naurio Lukošiūno, Dominyko Dirksčio ir Naglio Kanišausko, Vito Karoso ir Khyzero Hayato, Mato Pultaražinsko ir Martyno Daniaus.
„Ilgokai Lietuvoje buvo dedama į rėmus – to negalima, ano negalima, to nėra. Manau, šįkart bus ženklas, kad viskas yra įmanoma, kad galima susitarti ne su viena, o su keliomis šalimis vienu metu. UTMA taria ačiū Eimantui, kuris pasitikėjo mumis ir leido tai padaryti“, – sakė V. Gecas.
