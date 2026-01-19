Dirkstys UTMA ringe žibės ilgai – pasirašytas ilgalaikis kontraktas

„Tai yra labai svarbus žingsnis ne tik dėl santykio su kovotoju, bet ir dėl visos organizacijos. Akivaizdu, kad Dirkstys šiuo metu yra lyderis ne tik UTMA organizacijoje, bet ir Lietuvos koviniame sporte. Dėl to su manimi gali nesutikti daug žmonių, bet mes geriausiai žinome ir geriausiai galime tai pasakyti. Jis labai prisideda prie mūsų organizacijos augimo ir prie to, kad visi Lietuvos kovotojai dabar turi geriausias sąlygas, kokių nėra buvę laisvos Lietuvos istorijoje, apie tokius honorarus nebūdavo net kalbos Lietuvoje, o ir Lietuvos kovotojai tokių honorarų negalėdavo tikėtis užsienyje.
Organizacija auga pagal tendencijas, rodome tai, kas sukuria didžiausius reitingus. Mūsų veikimo principas priklauso nuo mūsų pagrindinių kovotojų, kaip stipriai jie vilioja žiūrovus. Bandome kurti inovatyvų ir unikalų produktą Lietuvoje, o taip pat, tikiuosi, kad netolimoje ateityje mėginsime plėstis į Europos rinką. Konkurencija ten yra tokia, kokią galime įveikti laikydamiesi savo plano“, – komentavo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
D. Dirkstys organizacijoje kaunasi nuo pat jos atsiradimo – 2022 m. rugsėjo 15-os dienos, kai į pirmąjį UTMA narvą žengė D. Dirkstys ir Dovydas Rimkus.
„Su UTMA esu nuo pat pradžios, todėl tai nėra tik organizacija, kurioje kovoju – tai kelias, kuriame augame kartu. Matau, kaip UTMA kilo nuo idėjos iki stipriausios kovinio sporto platformos Lietuvoje ir aš jaučiu didelę motyvaciją būti šio augimo dalimi bei auginti savo karjerą kartu“, – teigė D. Dirkstys.
Tokie ilgalaikiai kontraktai su kovotojais vis dar yra naujovė Lietuvos koviniame sporte, taigi, tai atveria naujus kelius ir kovinio sporto rinkoje.
„Absoliutus organizacijos siekis šiais metais yra susitarti dėl ilgalaikių kontraktų, kurie galėtų užtikrinti tolimesnę organizacijos plėtrą, išlaikytų tamprius santykius su kovotojais, kurie turėtų stabilumą ir aiškų planą ateityje“, – komentavo V. Gecas.
„Ilgalaikis kontraktas man reiškia stabilumą, kryptį ir atsakomybę. Suprantu, kad mano kovos, pasirodymai ir komunikacija prisideda ne tik prie mano vardo, bet ir prie UTMA bei viso Lietuvos kovinio sporto augimo. Mano akimis, UTMA jau yra tarp tarptautinių, aukščiausio lygio organizacijų pagal savo standartus – tiek renginių kokybe, tiek produkcija, tiek sportininkų lygiu. Tai organizacija, kuri realiai kelia kartelę Lietuvoje“, – dėstė D. Dirkstys.
Per daugiau nei trejus metus D. Dirkstys organizacijoje iškovojo vienuolika pergalių, patyrė du pralaimėjimus, o UTMA penkioliktame turnyre tapo organizacijos 86 kg kikbokso čempionu, ilgą laiką buvo ir yra organizacijos P4P reitingo lyderis.
„Kalbant apie jo augimą, dabar yra noras pasitikrinti jo jėgas su užsienio kovotojais, su tais, kurie daugiausiai kovojo kitose organizacijose užsienyje. Atsižvelgiant ir į tai, su kuo jie kovojo, tam, kad ir jis pats galėtų apsiprasti aukštesniame svoryje. Aišku, Lietuvoje jau atrodo, kad viskas yra įrodyta“, – teigė V. Gecas.
Beje, jau kurį laiką viešojoje erdvėje netyla kalbos apie galimą Sergejaus Maslobojevo ir UTMA organizacijos P4P lyderio ir čempiono D. Dirksčio tarpusavio dvikovą.
Ugnį dėl šios kovos vis pakursto abi pusės, o S. Maslobojevo sugrįžimas į UTMA ringą tikrai negesina šių aistrų.
UTMA su D. Dirksčiu pasirašytame kontrakte buvo aptartos sąlygos dėl galimos kovos su S. Maslobojevu, o šios kovos data turėtų paaiškėti per artimiausią pusmetį.
„Kontraktas yra mūsų, kaip organizacijos, ir kovotojo draugystės įprasminimas. Tai labai padės mums išlaikyti UTMA aukštai reitinguose, nes ši sutartis užtikrina ne tik jo ateities kovas, ne tik susitarimą dėl kovos su S. Maslobojevu, bet ir apibrėžia tai, kad artimiausiu metu Dirkstį kovojant bus galima pamatyti tik UTMA organizacijoje, tik joje“, – teigė V. Gecas.
Abu šie kovotojai pasirodys UTMA šešioliktajame turnyre sausio 31 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje. Jau yra paskelbta vienuolika Vilniuje įvyksiančių dvikovų. Netrukus paaiškės visas vakaro paveikslas ir bus paskelbta Vilniuje įvyksianti D. Dirksčio kova bei jo priešininkas.
Be abejo, daugiausiai dėmesio sutrauks S. Maslobojevo sugrįžimas, D. Dirksčio kova ir ilgai laukta, daug emocijų jau sukėlusi Edvino Šalkovskio ir Igno Pauliukevičiaus dvikova.
„Sergejaus sugrįžimas Vilniaus turnyrą labai praturtins. Mums tai taip pat yra tam tikras debiutas, tikroji UTMA atkeliauja į Vilnių. Nekantrauju pamatyti Dirkstį, Maslobojevą, o taip pat ir Sergejaus klubo draugo pasirodymą – tikriausiai laukiamiausią Šalkovskio ir Pauliukevičiaus kovą“, – teigė V. Gecas.
„Kovoti UTMA ringe Vilniuje man yra labai svarbu – tai dar vienas žingsnis į priekį tiek man asmeniškai, tiek UTMA augimui. Jau kovojau UTMA ringuose Kaune ir Klaipėdoje, o Vilniaus ringą išbandysiu jau greitai“, – teigė D. Dirkstys.
Naujausi komentarai