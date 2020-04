Dėl COVID-19 koreguojami Dakaro ralio planai

Visą pasaulį paveikęs koronavirusas jaukia planus ir Dakaro ralio organizatoriams. Šiemet iš Pietų Amerikos į Saudo Arabiją persikėlęs renginys kitų metų sausį turėjo vykti ne tik Saudo Arabijoje, bet ir kaimyninėse valstybėse. D. Castera teigia, jog Dakaro ralio organizavimo darbai nesustoja, tačiau sudaryti lenktynių maršruto galimybės dabar nėra.

Vos pasibaigus sunkiausiomis planetos lenktynėmis vadinamam Dakaro raliui, organizatoriai nedelsiant pradeda ruoštis kitiems metams. Planuojami nauji maršrutai, tikrinamos vietos, kuriose drieksis trasos, o procesus dar sudėtingesniais daro susitarimai su aplinkinėmis valstybėmis, jeigu lenktynių maršrutas kerta šalies sienas.

Manoma, jog dėl koronaviruso pandemijos, organizatoriai negali sudaryti maršrutų ar jų tikrinti. Šiuo metu Saudo Arabijoje nustatyta virš 4400 užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Svarbiausiuose karalystės miestuose ir provincijose galioja komendanto valanda, įšaldytas susisiekimas tarp visų 13 provincijų. Gyventojams leidžiama palikti namus nuo 6 val. iki 15 val., neišeinant iš gyvenamųjų rajonų ribų ir tik esant poreikiui nusipirkti maisto ar vaistų.

Tikimasi, jog apie tolimesnius planus Dakaro ralio organizatoriai praneš gegužės-birželio mėnesiais. Tačiau jau dabar akivaizdu, jog planuoto plėtimosi į gretimas šalis turbūt nebus. Tai atsispindi ir paties D. Casteros nuogąstavimuose: „Ralį planavome dvejose ar trejose šalyse, tačiau galbūt būsime priversti persvarstyti savo ambicijas, atsižvelgiant į sveikatos krizę ir ekonominę situaciją“ („L'Équip“).

„Inbank team Pitlane“ komandos pilotas Benediktas Vanagas pasakoja, jog kol kas tai didelės įtakos pasiruošimui nedaro: „Komandos planų ilgojoje perspektyvoje tai nekeičia, nes turime saugų laiko buferį iki kito Dakaro. Mums informacija apie trasą ir valstybes bus aktuali tik rudenį. Pasiruošimas vyksta pilnu pajėgumu. Esama situacija labiau jautri sportiniam vasaros sezonui, dėl kurio godžiai gaudome kiekvieną informacijos trupinį“.

Koronavirusas koreguoja ir kitų „cross-country“ lenktynių planus. „Abu Dhabi Desert Challenge“, turėjęs vykti šių metų kovą, tikėtina, startuos tik gruodį. „Rally of Kazakhstan“ bei „Rallye du Maroco“ galimai vyks rugsėjį arba spalį, be to dar neaiškus ir liepą turėjęs vykti „Silk Way Rally“ likimas.