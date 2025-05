Beduino statulėlę iš Dakaro parvežęs Karolis Raišys išbandė „Traktorių dakaro“ trasą

„Labai paprasta trasa. Aš noriu sudėtingesnės. Norisi kažkokių didesnių iššūkių, – sakė K. Raišys, pridurdamas, kad galbūt su traktoriumi yra sunkiau. "Aš nesu su juo važiavęs, tai gal čia ir yra iššūkis tiek pravažiuot“, – kalbėjo K. Raišys, beveik visą trasą įveikęs savuoju „Defender“ visureigiu.

Pats K. Raišys yra gimęs Tauragėje, nors save laiko šiauliečiu. Jis sveikina ūkininkų iniciatyvą surengti „Traktorių dakarą“.

"Be žemės ūkio visi čia mes išmirtume ir tikras Dakaras niekam neįdomus būtų. Visi žiūrėtų, kur ropę užsiauginti, o ne į Dakarą lėkti", – vaizdžiai kalbėjo K. Raišys ir davė organizatoriams keletą patarimų.

Šiuo metu „Traktorių dakare“ panoro dalyvauti apie 20 ekipažų iš maždaug 30, kuriuos numatė organizatoriai. Ekipažą sudarys operatorius ir šturmanas.

„Tikrose lenktynėse nuo šturmano priklauso labai daug. Bent jau trečdalis sėkmės, – paklaustas apie šturmano indėlį sėkmei atsakė K. Raišys. – Kitą trečdalį sėkmės nulemia mechanikų komanda. Be to, tai priklauso ir nuo to, kokio tai tipo ralis. Pavyzdžiui, vidutinio greičio ralyje lenktynininkui nesunku palaikyti tą greitį“.

Savo ruožtu „Traktorių dakare“ dalyviai rungsis trejose kategorijose: „T1 Factory class“ (dalyvauja nauji gamykliniai traktoriai); „T2 Turbo class“ (dalyvauja traktoriai, kurių maksimalus greitis iki 30 km/val.) ir „T3 Speed class“ (dalyvauja traktoriai, kurių maksimalus greitis iki 40 km/val.)

„Registracijai dar yra šiek tiek daugiau nei mėnuo laiko, todėl neabejoju, kad tie trisdešimt ekipažų bus prie starto linijos“, – pasakojo viena „Traktorių dakaro“ organizatorių, žinoma nuomonės formuotoja Jolanta Grey (Greinienė).

Ji labai dėkinga lenktynininkui Karoliui Raišiui už pastebėjimus ir konsultacijas, kad „Traktorių dakaro“ lenktynės kiek įmanoma būtų profesionalesnės.

Maždaug 48 kilometrų ilgio trasoje ekipažams teks atsižymėti keturiuose „checkpointuose“. Juos surasti nebus taip lengva, nes kelio knygą dalyviai gaus tik prieš pat startą. Jie į trasą bus išleidžiami kas 5 minutes.

Dalyviai negalės startuoti už ES paramą įsigytais traktoriais, taip pat negalės naudoti vadinamojo „žalio“ dyzelino. Šiose lenktynėse neleidžiama varžytis ir Rusijos bei Baltarusijos gamybos traktoriais.

Daugiau informacijos dėl dalyvavimo "Traktorių dakare", taip pat registracijos į jį rasite interneto svetainėje www.traktoriudakaras.lt