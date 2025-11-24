Deflimpėse žaidynėse devintąjį medalį Lietuvai pelnė kurčiosios tinklininkės

Sidabro medalį iškovojo paplūdimio tinklinio komandos narės – Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė.
Išvakarėse pasiekusios fantastinę pergalę prieš amerikietes 2:1, sekmadienį lemiamose varžybose dėl aukso lietuvės susirėmė su žaidynių favoritėmis – ukrainietėmis.
Jaudulys ir varžybų svarba turėjo įtakos pirmą kartą tokio aukšto lygio varžybose kartu žaidusiam Lietuvos dvejetui.
Pirmą setą varžovės laimėjo 21:9. Antrąjį mūsų tinklininkės pradėjo puikiai, išsiveržė į priekį 5:0, tačiau įgytos persvaros neišlaikė. Ukrainietės greitai pasivijo ir aplenkė. Antrasis setas baigėsi varžovių naudai rezultatu 21:14.
Mūsų ekipos treneris Paulius Matulis teigė, kad tinklininkės žaidynėse pranoko save.
„D. Keraitė žengia tik pirmuosius žingsnius tokio aukšto lygio tinklinyje, todėl šiam dvejetui dar viskas prieš akis“, – auklėtinėms jokių priekaištų neturėjo specialistas.
Sėkminga diena buvo Lietuvos badmintono rinktinei, žaidusiai komandinėse varžybose. Donato Narvilo ugdytiniai po 5:0 įveikė Kanados ir Brazilijos rinktines.
Pirmadienį lietuviai žais paskutiniąsias grupės rungtynes su taip pat abejas varžybas „sausais“ rezultatais laimėjusia Malaizijos rinktine. Į pusfinalį pateks tik grupės nugalėtojas.
Lietuvos klausos negalią turintys sportininkai Tokijuje iškovojo po tris aukso, sidabro ir bronzos medalius.
Pirmadienis bus paskutinė žaidynių diena, kurioje dalyvaus lietuviai. Didžiausios viltys siejamos su disko metimo rungtimi, kurios finale kovos du lietuviai – Mindaugas Jurkša ir Mažvydas Paurys. Pastarasis atletas per atrankines kovas buvo antras.
Komandines varžybas baigs ir badmintonininkai. Gal ir jie pateiks stebuklą – užkops ant prizininkų pakylos.
