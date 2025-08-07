Vilniaus „Žalgirio“ vadovei – kaltinimai

Reikalavę atsistatydinti Vladimiro Čeburino, „Žalgirio“ sirgaliai reikalauja jau ir V. Venslovaitienės galvos. 51-erių „Žalgirio“ vadovė kaltinama galimu dokumentų klastojimu. Ką tik pasirašė 15 metų senumo dokumentą, kuriame vienas padėtas parašas tuos 15 metų ir buvo nepaliestas.
„Mes šnekame apie 2010 metus, tai buvo atvira investicijoms dalis, buvau pasiruošusi ją perduoti žmogui, kuris žadėjo investuoti. Pasirašiau savo sutarties pusę ir atidaviau abi dalis. Kaip jos po 15 metų atsirado Vilmos Venslovaitienės rankose – komentuoti negaliu, nes nežinau, niekada nebuvo kalbos, kad jas perduosiu Vilmai Venslovaitienei. Apie tai nebuvo kalbėta nei 2010, nei 2025 metais“, – teigė Vilniaus „Žalgirio“ dalininkė Eleonora Kasperūnienė.
V. Venslovaitienė šį dokumentą – de facto – klubo dalies perėmimą pateikė kaip galiojančią sutartį ir pasiekė savo – Registrų centre E. Kasperūnienės prie dalininkų nebėra. Dalis perleista. Registrų centras viešųjų įstaigų dalininkų pasikeitimų pirminių dokumentų netikrina, o „Žalgiris“ ir yra VŠĮ.
„Yra atliktas neteisėtas veiksmas be mano valios, sutikimo. Tas pats parašyta ir šiame pranešime. Aš nepriėmiau pinigų, sutarties sąlygos yra neišpildytos... Taip pat gali pamatyti, kad ir mano registracijos adresas yra ne tas“, – kalbėjo E. Kasperūnienė.
Vilniaus „Žalgiris“ – tituluočiausias Lietuvos klubas – pastaruoju metu išgyvena vieną giliausių krizių per visą gyvavimą. Rezultatai – antirekordiniai: Europoje – fiasko, Lietuvoje – taip pat. Sirgaliai reikalauja pokyčių, o dabartinė vadovė ne tik kad neatleidžia trenerio, su kuriuo, kalbama, juos sieja ne tik darbiniai, bet ir romantiniai santykiai, bet tokiu būdu dar ir sustiprina jėgas valdyme. Nuo šiol turi daugiau nei trečdalį – 5 iš 14 valdybos balsų.
Iškart reagavo kone visos „Žalgirio“ ašys.
„Padėtis istoriniame Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klube yra labai neraminanti – pokyčiai yra būtini. Buvau įsitikinęs, kad klubo administracija yra pajėgi susiimti ir spręsti problemas, atliepti fanų lūkesčius. Visgi po naujausios Vilniaus „Žalgirio“ fanų bendruomenės paviešintos informacijos tapo akivaizdu, kad klubo vadovė neturi pasitikėjimo. Jeigu ši informacija yra tikra – kalba eina apie galimą dokumentų klastojimą ir neišvengiamą teisinę atsakomybę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė Valdas Benkunskas.
„Paaiškėjus papildomai informacijai, Pietų 4 ir Žaliai Baltas Vilnius pasitraukia iš bet kokių derybų su Vilniaus „Žalgirio“ vadove, kol klube direktoriauja Vilma Venslovaitienė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teigė „Pietų IV“.
„Žalgiris“ nėra Vilmos ir Vilma nėra „Žalgiris“. Lagaminų į aikštę išskrido tiek, kad į juos drąsiai tilps ir dviejų žmonių daiktai. O jeigu trūks – pasakykit, mestelsim dar. Vilma OUT“, – nurodė bendruomenė „Žaliai Baltas Vilnius“.
Per atstovaujančią advokatę pasisakė ir pati klubo vadovė.
„Įgyvendinant minėtą susitarimą, nupirkau įstaigos dalį iš minėto asmens ir dalies įstaigos dalininkų akivaizdoje perdaviau kreipimąsi pasirašiusiam asmeniui pinigų sumą, numatytą dalies pirkimo–pardavimo sutartyje, tačiau minėtas asmuo pinigus priimti atsisakė. Visa tai yra užfiksuota raštu“, – aiškino V. Venslovaitienė.
„Ji pateikė iš savo pusės užpildytą sutartį, 14 eurų, ir sakau: ką tu čia darai, aš tau jos neparduodu. Kai ji pareiškė, kad nupirkau... kaip galima nupirkti tai, ko neparduodi. Kreipiausi į prokuratūrą“, – šnekėjo Vilniaus „Žalgirio“ dalininkė.
„Tiesiog turi matytis aiški vizija į ateitį. Turi būti apibrėžiami aiškūs tikslai, vykdomi kažkokie pokyčiai. Mes už pokyčius ir žiūrėjimą į ateitį“, – pabrėžė Vilniaus „Žalgirio“ sirgalius Rapolas Sausaitis.
Pokyčiai, panašu, jau čia pat.
„Siekdama išvengti tolimesnės konflikto su klubo sirgaliais eskalacijos, užtikrinti „Žalgirio“ klubo veiklos tęstinumą ir apsaugoti savo artimuosius nuo jos atžvilgiu vykdomo viešo agresyvaus puolimo ir šmeižto, esu pradėjusi derybas dėl man priklausančių įstaigos dalių pardavimo“, – nurodė V. Venslovaitienė.
V. Venslovaitienė „Žalgirio“ plėtra užsiima nuo 2009 metų, kai klubas buvo arti išnykimo. Šiuo metu sostinės klubas nebežaidžia niekur Europoje, o Lietuvoje užima 7 vietą.
