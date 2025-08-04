Treneris po mūšio: džiaugiuosi, kad nebeteks čia sugrįžti

Telšių stadionas "Hegelmann" pastaruoju metu gana sėkmingas, tačiau visuomet kauniečiams ten tenka palikti visas jėgas. Ir šį kartą sužaidus kiek mažiau nei pusvalandį laisvą smūgį atliko Leo Ribeiro, spirtas kamuolys skriejo greta stačiakampio. 32-ąją minutę Dejanas Trajkovskis surado į baudos aikštelę įkertantį Vilių Piliukaitį, jam tikslo pasiekti nepavyko.
43-iają minutę po pakelto kampinio smūgiavo Esmilis Kaušinis, atšokusį kamuolį Isaacas Barry Ojumah perdavė Abdelui Njoya Kaderui, šiam beliko iš arti smūgiuoti į vartus bei savo komandą išvesti į priekį.
Sužaidus valandą, baudos aikštelėje prasižengė Donatas Kazlauskas, prie kamuolio stojęs Oleksandras Kurcevas šanso rezultatą išlyginti nepasinaudojo. Nors atšokusį kamuolį į vartus siuntė Ibrahimas Cisse, įvartis įskaitytas nebuvo. Tiksint pridėtam teisėjo laikui po Simono Urbio perdavimo išradingu būdu šansą pasižymėti turėjo D. Trajkovskis, visgi, nuostabią reakciją demonstravo V. Šarkauskas.
Pergalingai 23-iajame „TOPsport A lygos“ ture sužaidusi Andriaus Skerlos ekipa su 43 taškais nusileidžia tik „Kauno Žalgiriui“, o pralaimėjimą patyrę telšiškiai yra surinkę 31 tašką bei žengia 5-oje turnyro lentelės pozicijoje.
"Daug dirbome, rodėme gerą energiją, tačiau įmušė varžovai. Kiek matėme, per pirmąjį smūgį varžovas buvo nuošalėje. Reikėjo realizuoti 11 m baudinį ir būtume grįžę į rungtynes. Varžovai atsitraukė prie savo baudos aikštelės, tad mes perėmėme kontrolę", - sakė "Džiugo" treneris Andrius Lipskis.
