Kauno rajono ekipa kyla iš duobės

Rungtynių pradžioje abi ekipos apsikeitė pavojingais epizodais. Pirmieji savo šansą turėjo svečiai iš Žmaitijos – po V. Vermeuleno bandymo kamuolys praskriejo visai šalia virpsto. Praėjus kelioms minutėms smūgį atliko ir V. Armalas, tačiau į vartų plotą pataikyti nepavyko.
Visgi jau 12-ąją minutę pirmasis prie kamuolio suskubo Leo Ribeiro, ir atlikęs smūgį dešine koja iš baudos aikštelės kampo išvedė savo ekipą į priekį.
Mėlynai balti toliau demonstravo aktyvų spaudimą, atakavo varžovus ir kantriai ieškojo savo progos. Galiausiai pastangos pasiteisino – kėlinio pabaigoje telšiškiai grubiai suklydo. Tuo 40-ąją minutę pasinaudojo kamuolį perėmęs ir tiksliu smūgiu antrąjį rungtynių įvartį pelnęs Leo Ribeiro.
Po pertraukos „Hegelmann“ toliau džiugino savuosius sirgalius. 55-ąją minutę tiksliu smūgiu galva pasižymėjo A. Harouna. Pastarajam rezultatyvų perdavimą atliko ir prie įvarčio dar kartą prisidėjo Leo Ribeiro.
Svečiai dar pabandė atkurti intrigą, kai 59-ąją minutę kamuolį į vartų tinklą pasiuntė ir rezultatą sušvelnino R. Sobowale. Vis tik likusias žemaičių viltis 74-ąją minutę sužlugdė vienas prieš vartininką išbėgęs ir įvartį pelnęs G. Wesley.
Po rezultatyvios dvikovos „Hegelmann“ su 61 tašku išlieka antroje pozicijoje. Taip ekipa beveik užsitikrina vietą kito sezono tarptautinėse varžybose. Tuo tarpu telšiškiai su 42 taškais nepasinaudoja proga turnyrinėje lentelėje pakilti laipteliu aukščiau ir rikiuojasi septintoje vietoje.
„Džiaugiuosi, kad vaikinai mane suprato. Reikia eiti ir laimėti rungtynes, šiandien laimėjome gražiu stiliumi. Pasisekė ir realizuoti epizodus, įmušti daug įvarčių“, - sakė A. Skerla.
Naujausi komentarai