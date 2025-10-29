Siekiamybė – ne vien medaliai

„Sūduva“ – neįveikiama
Lietuvos futbolo A lygos, kurią remia „TOPsport“, 33-iojo turo dvikovą „Kauno Žalgirio“ vienuolikė svečiuose 0:1 pralaimėjo Marijampolės „Sūduvai“.
Praeitą savaitę kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione 1:2 nusileido Vilniaus žalgiriečiams.
„Kauno Žalgiriui“ šį A lygos sezoną nepavyko įveikti marijampoliečių (ankstesnių rungtynių rezultatai – 0:0, 0:0 ir 1:1). Be to, „Sūduva“ laimėjo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taurės turnyro ketvirtfinalio dvikovą – 2:0.
Šįkart mačą Suvalkijos sostinėje Kauno žalgiriečiai užbaigė devyniese – raudonas korteles užsidirbo Eduardas Jurjonas ir Antonas Tolordava.
„Šiemet buvo daug pirmų kartų – ir labai gerų, ir prastesnių. Žaidėme net aštuoniese, esame laimėję su dešimčia žaidėjų. Tokia patirtis grūdina“, – po varžybų kalbėjo „Kauno Žalgirio“ strategas Eivinas Černiauskas.
Pabaigtuvės – lapkričio 8-ąją
„Sūduva“, Kauno rajono „Hegelmann“ ir Vilniaus „Žalgiris“ netrukus išsidalys ne vien sidabro ir bronzos medalius, bet ir kelialapius į Europos futbolo Konferencijų lygos turnyrą.
Taškai bus sudėlioti sužaidus priešpaskutinio ir paskutinio turų rungtynes: lapkričio 2-ąją „Sūduva“ susitiks su „Šiauliais“, „Žalgiris“ – su „Hegelmann“, o 8 d. sostinės žalgiriečiai svečiuose varžysis su „Panevėžiu“, „Hegelmann“ namuose – su „Sūduva“.
Kauno rajono vienuolikės pergalė išvykoje 2:0 prieš Alytaus „Dainavą“ buvo lemtinga Dzūkijos atstovams – kitą sezoną jie A lygoje nežais.
„Nykesni bus ir kiti Lietuvos stadionai – juose nebus „Dzūkų tankų“, – taip į liūdnas čempionato pabaigtuves sureagavo Alytaus futbolo sirgaliai.
Dėl „Dzūkų tankų“ sukeltų incidentų „Dainavos“ klubas ne kartą mokėjo baudas, komanda žaidė be žiūrovų.
„Neptūnas“ – arti tikslo
Jau žinoma, kad kitą sezoną A lygoje alytiškius pakeis Vilniaus rajono „TransINVEST“ ekipa, užsitikrinusi Pirmos lygos čempionės titulą.
Likus sužaisti dviejų turų rungtynes, trenerio Mariaus Stankevičiaus vadovaujama komanda turi 73 taškus ir yra nebepavejama.
Į kitas prizines vietas pretenduoja Klaipėdos „Neptūnas“ (61 tšk.), Tauragės „Tauras“ (58 tšk.), Plungės „Babrungas“ (55 tšk.).
Pirmos lygos vicečempionų lauks pereinamasis mačas su A lygos devinta ekipa (Vilniaus „Riteriais“).
Anot „Neptūno“ vyriausiojo trenerio Olego Lutkovo, žaidėjai susitelkę ir nusiteikę pagaliau pasiekti užsibrėžtą tikslą.
Praeitą sezoną uostamiesčio futbolininkai Pirmos lygos čempionatą užbaigė užėmę ketvirtą vietą, 2023 m. taip pat buvo ketvirti, 2022 m. – antri, tačiau pereinamąsias rungtynes dėl bilieto į A lygą pralaimėjo Telšių „Džiugui“ (0:4 ir 0:1).
33-ias turas
Marijampolės „Sūduva“–„Kauno Žalgiris“ 1:0 (0:0). Įvartis: 86 min. L. Tomas (1:0). Raudonos kortelės: 28 min. E. Jurjonas ir 61 min. A. Tolordava (abu – „Kauno Žalgiris“).
Alytaus „Dainava“–Kauno rajono „Hegelmann“ 0:2 (0:1). Įvarčiai: 19 min. C. Duke’as (0:1), 55 min. D. Kazlauskas (0:2).
Vilniaus „Riteriai“–Gargždų „Banga“ 2:2 (1:2). Įvarčiai: 4 min. M. Mikulėnas (1:0), 26 min. I. Venckus (1:1), 40 min. P. Srėbalius (1:2), 59 min. D. Carvalho (2:2).
Vilniaus „Žalgiris“–„Šiauliai“ 1:0 (1:0). Įvartis: 26 min. L. Antalis (1:0).
Telšių „Džiugas“–„Panevėžys“ 1:4 (0:3). Įvarčiai: 20 min. E. R. Dantas (0:1), 26 min. R. Rasimavičius (0:2), 40 min. L. de Vega (0:3), 54 min. I. Cisse (11 m baudinys, 1:3), 90+1 min. A. Smithas (1:4).
Turnyro lentelė
1. „Kauno Žalgiris“ 21 8 5 64:24 71
2. „Hegelmann“ 20 4 10 53:39 64
3. „Žalgiris“ 16 11 7 50:37 59
4. „Sūduva“ 15 13 6 45:32 58
5. „Šiauliai“ 14 8 12 55:49 50
6. „Panevėžys“ 13 7 14 51:45 46
7. „Džiugas“ 12 6 16 31:42 42
8. „Banga“ 10 8 16 32:36 38
9. „Riteriai“ 6 7 21 35:69 25
10. „Dainava“ 3 8 23 26:69 17
Naujausi komentarai