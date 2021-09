Pasaulio salės futbolo čempionato keturioliktoji diena: į pusfinalį iškopė portugalai ir kazachai

Šį vakarą per dvejas rungtynes įmušta vienuolika įvarčių. Be to, visos keturios šio vakaro komandos buvo rezultatyvesnės už tas, kurios savo ketvirtfinalio dvikovas žaidė sekmadienį.

Rungtynėmis tarp Portugalijos ir Ispanijos baigėsi čempionato etapas Vilniuje. Veiksmas keliasi į Kauną, kur ir bus sužaistos svarbiausios turnyro rungtynės.

REZULTATAI

Portugalija – Ispanija 4:2 (po pratęsimo).

Iranas – Kazachstanas 2:3.

KAIP NAMIE

Dar prieš prasidedant kovai Vilniuje buvo gana ženkliai matoma, kad portugalai čia jausis kaip namie. Palaikymo prasme Portugalijos palaikymo armija labai stipriai lenkė Ispaniją palaikiusią publiką.

Rungtynės prasidėjo įspūdinga ispanų proga bei netrukus sukurta taip pat verta dėmesio portugalų galimybe. Ir vienu, ir kitu atveju futbolininkams pataikyti į vartų plotą nepavyko, todėl švieslentėje degę rezultatą fiksavę skaičiai nepakito.

Ir jie nekito labai ilgai. Skirtingai nei skaičiai, fiksuojantys pražangas. Net neįpusėjus pirmajam kėliniui, Portugalija savo sąskaitoje jų turėjo penkias. Šiuo klausimu itin aktyvus buvo Ricardinho, kuris per tą trumpą laiką taisykles spėjo pažeisti tris kartus.

Kėlinys artėjo į pabaigą ir, kai jau atrodė, kad tos penkios pražangos nieko nelems, Portugalijos rinktinės vartininkas Bebe sukvailiojo ir taisydamas situaciją pažeidė taisykles. Buvo skirtas dešimties metrų baudinys, kurio ispanai nerealizavo.

Antrojo kėlinio pradžią portugalai norėtų kuo greičiau užmiršti, nes jie tą pradžią pramiegojo. Per vieną minutę ispanai sukūrė dvi labai geras progas, iš kurių antroji virto įvarčiu. Dar po kelių minučių baudos smūgiu ispanai skirtumą padvigubino ir po truputėlį pradėjo galvoti apie pusfinalį.

Visgi tada portugalai pasinaudojo varžovų vartininko, o po to ir gynėjų linijos klaida bei rezultatą išlygino – rezultatas 2:2 reiškė pratęsimą. Tiesa, per paskutines antrojo kėlinio dešimt sekundžių ispanai net tris kartus galėjo nuginkluoti portugalų vartininką, tačiau nenuginklavo.

Pratęsime ispanų laukė nelaimė. Įvartis į savo vartus, žaidžiant penkiese prieš keturis praleistas įvartis į tuščius vartus ir, galiausiai, pralaimėjimas. Verta pagirti Portugalijos rinktinės gynybą, nes gindamiesi keturiese prieš penkis varžovus, jie varžovams nesuteikė absoliučiai jokių galimybių.

PERGALĖ PO PERTRAUKOS

Buvę Lietuvos rinktinės varžovai grupių turnyre Kazachstano futbolininkai prasibrovė tarp keturių stipriausių pasaulio rinktinių. Tokią privilegiją kazachai išsikovojo tiesiog fantastiškai sužaidę antrąjį kėlinį prieš Iraną.

Nors iki pertraukos iraniečiai pirmavo dviejų įvarčių skirtumu, tačiau tai nebuvo tos rungtynės, kuriose viena komanda už kitą būtų žymiai geresnė – pirmojo kėlinio rezultatas ne iki galo atspindėjo įvykius aikštėje.

Turėdami dviejų įvarčių deficitą ir neturėdami ko prarasti, kazachai po pertraukos dar labiau pasislinko į priekį. Ypač daug progų sukurta nebuvo, tačiau užuomazgų tiems įvarčiams buvo ir ne tiek mažai.

Sužaidę penkias minutes ir privertę Irano futbolininkus įsimušti įvartį į savo vartus, kazachai dar labiau išdrąsėjo. Truputį keista, kad Irano futbolininkai tos drąsos užgesinti nesugebėjo.

Pasinaudoję standartine situacija antrojo kėlinio viduryje Kazachstano futbolininkai rezultatą išlygino, o priešpaskutinę minutę, pasinaudoję dar viena standartine situacija, išsiveržė į priekį bei pirmą kartą garantavo sau kelialapį tarp keturių stipriausių planetos komandų.

ANONSAS

Rytoj čempionate laisva diena, o trečiadienį startuoja pusfinalių etapas.

Trečiadienį Kauno arenoje 20 valandą susitiks Brazilija ir Argentina, o ketvirtadienį tokiu pat metu Kauno arenoje dėl antro kelialapio į finalą susitiks Portugalija ir Kazachstanas.