LFF taurė – „Panevėžio“ futbolininkų rankose

Pirmame kėlinyje panevėžiečiai turėjo iniciatyvą, tiesa, jos įvarčiu paversti nepavyko. Salomono Kouadio bandymą atrėmė vartininkas, dvi galimybes turėjo Ariagneris Smithas – pirmame epizode gerai nepataikė į kamuolį, o antroje situacijoje pažeme spirtas kamuolys atsimušė į virpstą.
Varžovai atsakė kampiniais ir vienu Leo Ribeiro įsiveržimu į baudos aikštelę – su iššūkiu susitvarkė Justinas Januševskis bei Vytautas Černiauskas. 69-ąją minutę „Hegelmann“ ekipa turėjo geriausią progą, tačiau Kaderas Njoya Abdelas galva mušė pro virš skersinį.
Po 4 minučių šlovės akimirkos aplankė poros gerų šansų nerealizavusį A. Smithą. Nikaragvos rinktinės puolėjas, tapęs rezultatyviausiu šių metų „FPRO LFF taurėje“, efektingu smūgiu per save pelnė pergalingą įvartį. „Panevėžio“ atakų lyderis buvo rezultatyvus visuose penkiuose šio turnyro mačuose.
Mėlynai balti kartą buvo arti išlyginamojo įvarčio. Pasinaudojęs Kwadwo Asamoah slystelėjimu, Leo Ribeiro nubėgo į priekį bei sukirto kamuolį į skersinį. Netrukus gražiai varžovus suklaidinęs K. Asamoah privertė padirbėti Vincentą Šarkauską.
„Panevėžiui“ dar liko septynerios rungtynės Lietuvos futbolo A lygoje. Artimiausias mačas įvyks spalio 1 dieną, trečiadienį, „Aukštaitijos“ stadione, tai bus atkeltas 34-ojo turo susitikimas su Alytaus DFK „Dainava“. Rungtynių pradžia – 19 val.
