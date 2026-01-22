Kaune prasideda Europos futsal čempionatas – šiandien Lietuvos rinktinės startas su Čekija

Pirmąją turnyro dieną Kaune bus sužaistos dvejos rungtynės – Armėnija susitiks su Ukraina, o vakaro kulminacijoje į aikštę žengs Lietuvos rinktinė, kuri susikaus su Čekija. Tai bus pirmosios Lietuvos futsal rinktinės rungtynės Europos čempionato finaliniame etape.
Kas yra futsalas?
Futsalas, dar vadinamas salės futbolu, – tai dinamiška futbolo atmaina, žaidžiama uždarose erdvėse ant kieto parketo. Komandos rungtyniauja penkiese, o žaidimas pasižymi dideliu tempu, technika ir greitais sprendimais.
Dėl mažesnės aikštės ir intensyvaus tempo futsalas laikomas viena įdomiausių futbolo formų žiūrovams – rungtynėse netrūksta progų, įvarčių ir emocijų.
Europos čempionatas Lietuvoje ir Kaune
UEFA Europos futsal čempionatas vyksta Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje. Kauno „Žalgirio“ arena priima visas B grupės rungtynes ir vieną turnyro ketvirtfinalį.
Arena čempionatui jau visiškai paruošta – paklotas specialus futsal rungtynėms skirtas parketas, sumontuota visa reikalinga danga, o čia jau vyko pirmosios į Kauną atvykusių rinktinių treniruotės.
Lietuvos rinktinė pasirengimą turnyrui pradėjo treniruočių stovykloje Druskininkuose, o prieš pat čempionato startą persikėlė į Kauną, kur užbaigė pasirengimą.
Lietuvos rinktinės varžovai
B grupėje Lietuvos rinktinė varžosi su Čekijos, Ukrainos ir Armėnijos rinktinėmis. Į ketvirtfinalį pa-teks dvi stipriausios grupės komandos.
ČEKIJA
Šiandienos rungtynėse Lietuvos rinktinė susitiks su Čekijos futsal rinktine. Gruodžio pabaigoje abi rinktinės susitiko kontroliniame keturių komandų turnyre Čekijoje, kur vyko atkakli kova, tačiau mačo pabaigoje čekai iškovojo pergalę.
Su Čekijos rinktine lietuviai buvo susitikę ir 2024 metų pasaulio čempionato atrankoje. Nors atsakomosiose rungtynėse Lietuvoje nusileista tik 1:2, pirmojo mačo pralaimėjimas 2:5 neleido pakovoti dėl vietos kitame etape.
Ukraina
Antrosiose grupės rungtynėse Lietuvos rinktinė susitiks su Ukrainos futsal rinktine – viena stipriausių ne tik grupėje, bet ir visame čempionate. Ukraina pasauliniame reitinge užima aštuntą vietą, o 2024 metų FIFA pasaulio futsal čempionate iškovojo bronzos medalius.
Armėnija
Grupės etapą Lietuvos rinktinė užbaigs rungtynėmis su Armėnijos futsal rinktine. Armėnijai tai bus debiutas Europos futsal čempionate, tačiau vietą finaliniame etape ši komanda iškovojo pelnytai, atrankoje eliminavusi Kazachstano rinktinę.
VISOS RUNGTYNĖS KAUNE:
Sausio 22 dieną:
Armėnija – Ukraina.
Lietuva – Čekija.
Sausio 25 dieną:
Armėnija – Čekija.
Ukraina – Lietuva.
Sausio 28 dieną:
Sakartvelas – Prancūzija.
Lietuva – Armėnija.
Sausio 31 dieną:
Ketvirtfinalis.
BILIETAI
Bilieto kaina – 15 eurų, vaikams iki 14 metų taikoma 50 procentų nuolaida. Vienas bilietas galioja pasirinktai rungtynių dienai, todėl su juo galima stebėti net dvejas rungtynes. Bilietus platina kakava.lt.
