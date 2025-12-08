 Kajus Bička lieka Vilniaus „Žalgiryje“

Kajus Bička lieka Vilniaus „Žalgiryje“

2025-12-08 13:26
fkzalgiris.lt inf.

Kaip skelbia fkzalgiris.lt, Vilniaus „Žalgiris“ išsaugojo saugą Kajų Bičką.

Kajus Bička lieka Vilniaus „Žalgiryje“
Kajus Bička lieka Vilniaus „Žalgiryje“ / fkzalgiris.lt nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Praėjusiame sezone 21 metų saugas A lygoje sužaidė keturiolika rungtynių bei atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Taip pat K. Bička buvo svarbus „Žalgirio B” komandos žaidėjas, Pirmoje lygoje sužaidęs penkiolika rungtynių bei pasižymėjęs vienu įvarčiu.

Kartu su komanda jis tapo 2025 m. A lygos bronzos medalio laimėtoju.

„Labai džiaugiuosi, kad galėsiu toliau atstovauti klubui, kuriame užaugau. Noriu padėkoti visiems, kurie prisideda prie mano augimo – ir kaip žaidėjo, ir kaip žmogaus. Labai laukiu artėjančio sezono, kai vėl galėsime su fanais susitikti stadione“, – savo mintimis pasidalijo K. Bička.

Šiame straipsnyje:
FK Žalgiris
Kajus Bička
futbolas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų