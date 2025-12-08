Kajus Bička lieka Vilniaus „Žalgiryje“

Praėjusiame sezone 21 metų saugas A lygoje sužaidė keturiolika rungtynių bei atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Taip pat K. Bička buvo svarbus „Žalgirio B” komandos žaidėjas, Pirmoje lygoje sužaidęs penkiolika rungtynių bei pasižymėjęs vienu įvarčiu.
Kartu su komanda jis tapo 2025 m. A lygos bronzos medalio laimėtoju.
„Labai džiaugiuosi, kad galėsiu toliau atstovauti klubui, kuriame užaugau. Noriu padėkoti visiems, kurie prisideda prie mano augimo – ir kaip žaidėjo, ir kaip žmogaus. Labai laukiu artėjančio sezono, kai vėl galėsime su fanais susitikti stadione“, – savo mintimis pasidalijo K. Bička.
Naujausi komentarai