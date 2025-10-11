 Kainų skirtumai lems ir kokybę aikštėje?

Kainų skirtumai lems ir kokybę aikštėje?

2025-10-11
Zigmas Jurevičius

Nyderlandų žvaigždžių desantą neseniai patyrusią Dariaus ir Girėno stadiono veją išmėgins dar viena futbolo ikona – Robertas Lewandowskis ir kiti Lenkijos rinktinės futbolininkai Kaune rengiasi pasaulio čempionato atrankos akistatai su Lietuvos nacionaline komanda.

Nuosprendis: lietuviai, pralaimėję suomiams, neteko net teorinių vilčių pakilti atrankos grupėje aukščiau ketvirtos vietos. Gynyba: Maltos futbolininkai, stabdydami Nyderlandų rinktinės žaidėjus, užsidirbo du 11 m baudinius. Varžovai: Lenkijos ir Naujosios Zelandijos ekipos susitiko po beveik 23-ejų metų pertraukos. Palaikymas: mačą Helsinkio olimpiniame stadione stebėjo 15 819 žiūrovų, tarp jų itin aktyvūs buvo Lietuvos sirgaliai.

Tausojo jėgas

R. Lewandowskis šiandien į Lietuvą atvyko ne pačios geriausios nuotaikos. Jo atstovaujama „Barcelona“ Ispanijos pirmenybėse 1:4 pralaimėjo „Sevilla“ ekipai ir prarado pirmąją vietą „LaLiga“ rikiuotėje.

37-erių metų puolėjas iš Lenkijos prie pralaimėjimo prisidėjo tiesiogiai – iššvaistęs šimtaprocentę progą išlyginti rezultatą, kai 76 min. nerealizavo 11 m baudinio. R. Lewandowskis ketvirtadienį nepasirodė aikštėje kontrolinėse Lenkijos futbolininkų rungtynėse su Naujosios Zelandijos ekipa. Puolėjas nuo atsarginių suolo stebėjo lenkų pergalę 1:0.

Jano Urbano auklėtinių gretose rezultatyviu smūgiu pasižymėjo Piotras Zielinskis. 31 metų Milano „Inter“ klubo puolėjas, nežaidžiant R. Lewandowskiui, ryšėjo rinktinės kapitono raištį.

/ lff.lt nuotr.

Skirtumai – didžiuliai

Rytoj Kaune pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Lietuvos komanda žaisiantis P. Zelinskis yra toli gražu ne brangiausias Lenkijos futbolininkas, jis vertinamas apie 10 mln. eurų.

Kitas Italijos „Serie A“ lygos atstovas iš „AS Roma“ ekipos – 20-metis vidurio gynėjas Janas Ziolkowskis vertinamas 6 mln. eurų.

30-metis puolėjas Krzysztofas Piatekas, persikėlęs į turtingąją Kataro lygą – 8,3 mln. eurų. Jo bendraamžis saugas Przemyslawas Frankowskis iš Prancūzijos „Rennes“ ekipos – 7 mln. eurų.

Brangiausiu Lenkijos rinktinės žaidėju Kaune bus gynėjas Jakubas Kiwioras. Šis 25-erių metų Portugalijos „Porto“ klubo legionierius vertinamas net 25,5 mln. eurų. Kitas „Porto“ gynėjas Janas Bednarekas – 8,8 mln. eurų. Po kainos lyderio rikiuojasi Lenkijos pilietybę turintis Matty Cashas. 28 metų Anglijos „Aston Villa“ klubo gynėjas vertinamas 24,8 mln. eurų.

Vartininkas Kamilis Grabara – Vokietijos „Wolfsburg“ klubo rinkoje kainuoja 13,3 mln. eurų. Karjerą baiginėjančio superveterano R. Lewandowskio vertė vis dar siekia 10 mln. eurų. Ir tai yra beveik dvigubai daugiau nei brangiausio lietuvio Gvido Gineičio. Italijos „Torino“ klube ant atsarginių suolo pastaruoju metu prisėdęs geriausias Lietuvos futbolininkas vertinamas apie 5,7 mln. eurų. Likusiųjų lietuvių vertė nesiekia 1 mln. eurų.

/ „Scanpix" nuotr.

Subyrėjo po pertraukos

Lietuvos rinktinės žaidėjai rinkos vertėmis gerokai nusileidžia ir Suomijos futbolininkams. Tačiau Helsinkio olimpiniame stadione jie sugebėjo pasipriešinti šeimininkams. Pasaulio čempionato G grupės mače svečiai po atkaklios kovos nusileido 1:2.

Žvaliai rungtynes su suomiais pradėję Edgaro Jankausko auklėtiniai laimėjo pirmąjį kėlinį. 25 minutę viena iš keleto aštrių lietuvių atakų baigėsi „Maribor“ klubo dešiniojo gynėjo Pijaus Širvio neatremiamu šūviu į apatinį vartų kampą – 1:0. Vis dėlto po pertraukos šeimininkai surengė mūsiškių vartų apgultį, kurią vainikavo Benjamino Kallmano (48 min.) ir Adamo Marhievo (55 min.) įvarčiai.

Rungtynes suomiams pralaimėjome per penkiolika antro kėlinio minučių.

Lietuvos rinktinės strategas E. Jankauskas pagyrė auklėtinius už pirmą kėlinį, tačiau davė pylos dėl antrojo.

„Pirmą kėlinį sužaidėme solidžiai, atlaikėme pradinį spaudimą. Sau iškeltas užduotis įvykdėme, įmušėme gražų įvartį. Buvome labai brandi komanda. Rungtynes pralaimėjome per antrojo kėlinio pirmąsias 15 minučių. Pralaimėjome individualias dvikovas, per lengvai leidome varžovams priartėti iki mūsų baudos aikštelės“, – aiškino E. Jankauskas.

/ „Scanpix" nuotr.

Svarbu ir psichologija

Pirmos lietuvių rungtynės su suomiais pavasarį Kaune baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

Helsinkyje taškų prarado ir mūsiškių priešininkė Lenkijos komanda. Birželį lenkai patyrė antausį 1:2. Po šio mačo buvo atstatydintas jų vyriausiasis treneris Michalas Probierzas, užleidęs postą J. Urbanui.

Užvakar paklaustas, ar iki sekmadienio mūšio jo žaidėjai spės atgauti jėgas, E. Jankauskas pripažino: po tokio apmaudaus pralaimėjimo Helsinkyje jo komandai reikės atsikvošėti ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai.

Pirma dvikova Varšuvoje lenkams pralaimėta 0:1. Garbingai priešinęsi lietuviai vienintelį įvartį praleido mačo pabaigoje po R. Lewandowskio kirčio.

Jaunimas atsisveikino

Suomijoje savo tarptautinę kelionę baigė ir Kauno „Be1 NFA“ komanda. UEFA Jaunimo lygoje debiutavę kauniečiai atsakomajame pirmojo atrankos etapo susitikime 0:4 nusileido Helsinkio HJK futbolininkams.

Pirmas mačas Kaune baigėsi lygiosiomis 1:1. Poros nugalėtoja tapusi HJK susitiks su Turkijos „Trabzonspor“ komanda.

Atsakomosiose rungtynėse Helsinkyje sunkią traumą patyrė vienas pagrindinių „Be1 NFA“ komandos gynėjų Majus Žižys, kuriam trūko kelio raiščiai. Tikėtina, kad perspektyvus futbolininkas į aikštę negrįš iki pat 2026 m. vasaros.

„Debiutas tarptautinėje arenoje mums kainavo brangiai visomis prasmėmis, tačiau pasisėmėme taip pat nemažai. Visiems mūsų vaikinams tai buvo pirmieji tokio aukšto rango egzaminai. Pirmoji išbandymų dalis Dariaus ir Girėno stadione netgi pranoko mūsų lūkesčius. Atsakomajame mače Helsinkyje įsitikinome, kad vienerių metų skirtumas jaunimo futbole reiškia labai daug. Už mus vyresni suomiai įrodė, kad yra vertesni antrojo etapo. Tačiau mes nenusimename ir džiaugiamės paaugę tiek meistriškumo, tiek organizacine prasme“, – teigė „Be1 NFA“ akademijos vadovas Andrius Markevičius.

G grupė

1. Nyderlandai  4  1  0  18:3  13

2. Lenkija  3  1  1  8:4  10

3. Suomija  3  1  2  8:9  10

4. Lietuva  0  3  3  6:9  3

5. Malta  0  2  4  1:16  2

