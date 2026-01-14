Futbolo klubo savininkas įsigijo jį po daugiadienių išgertuvių

Savo prisiminimais jis pasidalijo pokalbyje su „The Sun“.
„Tikriausiai futbolo klubo pirkinys po keturių dienų girtavimo buvo ne tokia jau bloga idėja. Juokingiausia, kad aš negaliu šito prisiminti. Bet pažiūrėkite, kur mes dabar“, – pasakojo R. Smerthurstas.
Jis teigė, kad pasibaigus sezonui su komanda pažymės pergalę prieš Anglijos futbolo federacijos (FA) taurės savininkę Londono „Crystal Palace“ kelione į Ibicą.
Priminsime, kad sausio 10-ąją dieną „Macclesfield“ savo aikštėje Anglijos futbolo federacijos (FA) taurės varžybose pateikė didžiulę sensaciją. Šeštajame pagal pajėgumą Anglijos divizione rungtyniaujanti ekipa trečiajame taurės etape rezultatu 2:1 įveikė „Premier“ lygos ekipą Londono „Crystal Palace“.
Aikštės šeimininkus į priekį išvedė Paulas Dawsonas (43 min.), o 60 min. persvarą padvigubino Isaacas Buckley (60 min.). Svečiams vienintelį įvartį 90 min. pelnė Yeremy Pino.
„Crystal Palace“ iš tolesnių varžybų iškrito.
