Futbolo asmenybių atminimą pagerbė ne tik aikštėje

Nugalėjo kauniečiai
Kaunas nuo seno garsėja kaip futbolo lopšys, o jo asmenybės paliko savo pėdsaką ne tik visoje Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Apie tai dar sykį priminė Kauno apskrities futbolo federacija (KAFF), surengusi veteranų turnyrą, skirtą atminti anapilin iškeliavusius futbolo žmones.
LFF Kauno treniruočių centro maniežo stadione į aikštę žengė keturios virš 60 metų amžiaus kategorijos komandos. Visos jos sugebėjo pasižymėti įvarčiais.
Turnyro nugalėtojais tapo Kauno veteranai, finale 2:0 įveikę svečius iš Alytaus. Trečiąją vietą iškovojo Utenos futbolininkai, 2:1 pranokę Jonavos kolektyvą.
Geriausiais komandų žaidėjais buvo išrinkti Antanas Andriuškevičius (Kaunas), Artūras Krušna (Alytus), Kęstas Vaitkevičius (Utena) ir Aldevinas Pabalys (Jonava).
Peržiūrėjo ir archyvus
Taip pat buvo pagerbti komandų vadovai: Raimundas Bertašius, Artūras Labukas, Aleksandras Janovskis. Kauno senjorų futbolo klubo vadovui Danieliui Bučinskui buvo įteiktas specialus prizas už ilgametį indėlį vystant apskrities futbolo veteranų judėjimą. Neužmiršti liko ir turnyro teisėjai – Gercas Žakas bei Arūnas Jonaitis.
129 – tiek bendruomenėje žinomų asmenybių, jau palikusių šį pasaulį, buvo pagerbta bei įamžinta turnyro metu.
„Prieš organizuodami turnyrą su kolegomis iš KAFF ir LFF svarstėme, kad anapilin išėjusios futbolo asmenybės daugeliui sirgalių laikui bėgant pasimiršta. Nors visų prisiminti turbūt neįmanoma, nutarėme aprėpti kuo didesnį būrį buvusių bendražygių“, - pasakojo KAFF garbės prezidentas Romas Pikčilingis.
Jam, drauge su KAFF prezidentu Dainiumi Šumausku, KAFF viceprezidentu Remigijumi Daugėla, atsakinguoju sekretoriumi Mantu Babiansku bei kitais, teko įdėti nemažai darbo bei pasiknaisioti archyvuose, kad būtų įamžinta kuo daugiau Kauno futbolui nusipelniusių asmenybių.
Apdovanojo artimuosius
Tarp anapilin iškeliavusių pavardžių yra garsūs futbolininkai, treneriai, vadovai, teisėjai, rėmėjai bei kiti pasaulio sporto karaliui ištikimai tarnavę asmenys.
LFF prezidentas Edgaras Stankevičius, kreipdamasis į turnyro Kaune dalyvius, pabrėžė, kad šis renginys atspindi pagarbą, padėką ir žinią, kad kadaise futbolą puoselėję žmonės nebus pamiršti net ir prabėgus daugeliui dešimtmečių.
„Tokie turnyrai ne tik suburia mus žaisti, bet ir primena, kiek daug mums reiškia tie, kurių šiandiena nebėra šalia“, - kalbėjo E. Stankevičius.
LFF ir KAFF viceprezidentas Remigijus Daugėla džiaugėsi, jog pavyko suburti tiek daug veteranų komandų Kaune, bei kartu prisiminti ir pagerbti mūsų futbolo tradicijas kūrusius žmones.
KAFF prezidentas Dainius Šumauskas priminė, jog Kaunas ne veltui vadinamas Lietuvos futbolo lopšiu dėl būtent iš mūsų miesto kilusių futbolo asmenybių.
Turnyro dalyviai bei anapilin iškeliavusiųjų artimieji apdovanojimus atsiėmė ne tik iš organizatorių, bet ir iš buvusio futbolininko ir trenerio Rimo Strašinsko žmonos Herikos rankų, taip pat iš LFF prezidento Juliaus Kvedaro dukros Orintos, buvusių „Ranga-Politechnika“ klubo vadovų Algirdo ir Nijolės Paškauskų dukros Aušra ir buvusio žinomo teisėjo bei futbolininko Kęstučio Birietos dukros Rasos rankų.
Buvusio daugkartinio Lietuvos čempiono - Kauno „Inkaro-Grifo“ klubo prezidento Arvydo Raižio iniciatyva, turnyro savaitę organizatoriai drauge su veteranais aplankė keletą Kauno kapinių, kuriose amžino poilsio nugulė futbolo asmenybės.
