Favoritų nesėkmė atgaivino intrigą

Pranoko lyderius
„Pralaimėjome rungtynes dėl šešių taškų, bet turime likti vieningi ne tik tada, kai viską laimime, bet ir tada, kai nesiseka“, - ragino Marius Stankevičius.
Jo vadovaujamas Vilniaus rajono „TransINVEST“ savo tvirtovėje 1:3 neatsilaikė prieš Tauragės „Taurą“. Pralaimėjimas artimiausiam konkurentui, kurio gretose spindėjo naujokas iš Nigerijos Chibuike Darlingtonas Nwosu, „TransINVEST“ atotrūkį sumažino iki 7 taškų.
Ši situacija atgaivino jau beišblėstančią intrigą lenktynėse dėl aukso medalių. Įdomu, kad „Tauras“ vienintelis šį sezoną įveikė lyderius iš Galinės kaimo, tai padarydamas tiek namuose, tiek išvykoje vienodu rezultatu 3:1. Abu susitikimus su lygos favoritais Dariaus Gvildžio komanda pradėjo taip uraganiškai, kad juos nokautavo dar iki pertraukos.
Atėmė taškų
Neįkandamu riešutu gerokai aukščiau kotiruojamam priešininkui galima vadinti ir „Panevėžio“ dublerius. Netoli turnyro lentelės dugno esantys panevėžiečiai vėl atėmė taškų iš prizininkų trejetą persekiojančio Vilniaus BFA. Mačas Aukštaitijos sostinėje baigėsi lygiosiomis 2:2 – taip pat, kaip ir pirmajame rate Vilniuje.
Kaip ir pavasarį sostinėje, BFA tašką išplėšė 85-ąją min. Pirmajame rate vilniečius išgelbėjo Arvydas Novikovas, o pastarąjį savaitgalį - Martinas Perveinis, tiksliai kirtęs galva. Prieš tai puolėjas 45 min. pelnė pirmąjį savo įvartį, švelnindamas panevėžiečių greit susikrautą persvarą – 2:0.
R.Jansono įvartis
Neparankiais varžovais Kauno rajono „Hegelmann“ B ekipai tapo „Kauno Žalgirio“ dubleriai. Nors komandos rikiuojasi greta viena kitos, kaimynai iš miesto šioje kaktomušoje vėl įtikinamai pranoko Raudondvario atstovus.
Penkiais taškais atsilikinėję žalgiriečiai tūnojo prie pat iškritimo zonos, tad į regiono derbį pažiūrėjo labai rimtai. Pasistiprinę broliais Ernestu ir Tautvydu Burdzilauskais bei įvartį pelniusiu Romualdu Jansonu, svečiai jau prieš pertrauką pirmavo 4:0, o susitikimą baigė 5:1.
Žemaičių derbis
Kur kas atkakliau vyko Žemaitijos derbis tarp Kretingos „Minijos“ ir Mažeikių „Atmosferos“. Šios dvi ekipos tradiciškai grumiasi taip, kad vejoje skraido skiedros. Pirmajame rate kretingiškiai iš Mažeikių išsivežė minimalią pergalę 1:0.
20-ajame ture „Atmosfera“ skolą atsiėmė. Mažeikiškiams laimėjimą Kretingoje lėmė Egidijaus Gritkaus rezultatyvus smūgis 54-ąją min. Šiam 27 metų „Atmosferos“ puolėjui tai buvo pirmasis įvartis po lygiai metus trukusios sausros.
Šedevrai aikštėje
Savo sirgalius maloniai nustebino „Jonava“. Jonaviečiai Plungėje 2:1 palaužė bronzos medalininką „Babrungą“. Visi trys šių rungtynių įvarčiai virto desertu futbolo sirgaliams.
40-ąją min. svečių saugas Tomas Dombrauskis po kampinio idealiai tiksliai kaukštelėjo nuo virpsto į vartų tinklą. Prieš pat pertrauką babrungietis Karolis Mantinis atsakė galinga bomba į „devyniukę“. Ekipoms jau besidairant į rūbines, „Jonavos“ gynėjas Lukas Čerkauskas koja ore pagavo kamuolį ir nestabdydamas smeigė jį į „Babrungo“ vartus.
„Babrungo“ ir BFA slystelėjimai išėjo į naudą Klaipėdos „Neptūnui“, susigrąžinusiam trečiąją poziciją. Uostamiesčio ekipa išvykoje be vargo 4:0 sutriuškino Jonavos „Be1“ kolektyvą. 11-ąją min. klaipėdiečiai jau pirmavo 2:0, o po pertraukos jų pranašumą įtvirtino Nikita Bondarevas ir Karolis Laukžemis. Pastarajam buvusiam Lietuvos rinktinės puolėjui šis įvartis tapo antruoju šį sezoną – pirmąsyk jis nuskriaudė tą pačią „Be1“ tik jau savo aikštėje.
Pergalingi dubliai
Keturių pralaimėjimų seriją nutraukė Kėdainių „Nevėžis“. Kėdainiečiai parodė charakterį sostinėje su Vilniaus „Žalgiriu“ B. Šiemet solidžiai atrodantys žalgiriečiai pirmavo Vakario Berentos spyrio dėka 53-ąją min.
Svečių saugas Mery Traore atsakė dviem tiksliais kirčiais 64 ir 79 min. Taip legionierius iš Malio reabilitavosi už pirmajame kėlinyje nerealizuotą 11 m baudinį. Pirmuosius taškus po vasaros atostogų iškovojęs „Nevėžis“ bent kuriam laikui atitrūko nuo autsaiderių grupės.
Ant išlikimo lygoje ribos balansuojantis Panevėžio „Ekranas“ taip pat laiku įjungė aukštesnę pavarą. Antrasis panevėžiečių laimėjimas iš eilės juo pakylėjo iš priešpaskutinės pozicijos. Aukštaitijos klubas išvykoje 4:1 nepagailėjo „Šiaulių“ dublerių. Nugalėtojų gretose dusyk (21 ir 89 min.) pasižymėjo Edvinas Puikis. Šis 19-metis puolėjas pelnė pergalingą įvartį ir praėjusiame ture prieš „Panevėžį“ B.
