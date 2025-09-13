„Džiugas“ neįveikė autsaiderių

Pirmame kėlinyje daugiau galimybių turėjo namuose žaidę džiugiečiai, tačiau lygiai po penkių mėnesių į vartų stačiakampį sugrįžęs Volodymyras Krynskis žaidė solidžiai. Kitoje aikštės pusėje laimę iš toli pabandė Nikolozas Čikovani – Lietuvos čempionate debiutavęs Danylo Riabenka bandymą atrėmė.
Nemažai gynyboje kentėję dainaviečiai 76-ąją minutę pasinaudojo standartine situacija. Po pakelto kampinio Danielis Alemao galva nukreipė kamuolį į vartus, jam rezultatyvų perdavimą atliko Ernestas Stočkūnas.
Vis dėlto po poros minučių „Džiugas“ atstatė pusiausvyrą: Ronaldas Sobowale atliko perdavimą, jį sustabdė Vilius Piliukaitis – dėkingai atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė Oleksandras Kurcevas. Ukrainiečiui tai buvo 9-asis įvartis šiame sezone.
