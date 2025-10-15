Dentinho: tikslas – žaisti vis geriau

Laukia spalio 24-osios
13-ojo Europos salės futbolo čempionato finalo turnyras bus surengtas Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje.
Jėgas išmėgins 16 rinktinių: grupių šeimininkės Latvijos (A), Lietuvos (B) bei Slovėnijos (C–D) komandos, taip pat Armėnijos, Baltarusijos, Belgijos, Kroatijos, Čekijos, Prancūzijos, Sakartvelo, Vengrijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos ir Ukrainos ekipos.
Burtai, suskirstysiantys dalyvius į grupes, bus ištraukti spalio 24-ąją „Žalgirio“ arenoje.
Lietuvai ir Latvijai pareiškus, kad Baltarusijos atstovai nepageidaujami ir bus neįleisti, Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) vykdomasis komitetas patvirtino, kad baltarusiai žais Slovėnijoje.
Liublianos „Stožice“ arenoje numatyti ir du ketvirtfinalio bei abu pusfinalio mačai ir rungtynės dėl medalių.
Kaune bus surengta viena A grupės dvikova (kitos – Rygoje), visi B grupės mačai ir viena ketvirtfinalio akistata.
Ukrainiečių pamokos
Brazilo Dentinho treniruojama Lietuvos salės futbolo rinktinė praeitą mėnesį Jonavoje žaidė draugiškas rungtynes su būsimo čempionato dalyve Ukrainos komanda.
Pirmą dvikovą mūsiškiai pralaimėjo 0:7, antrąją – 3:5. Europos reitingų lentelėje ukrainiečių ekipa – ketvirta, lietuvių – 36-oje vietoje.
„Svarbiausia pamoka ta, kad galime konkuruoti su tokio lygio varžovais, bet tik tada, kai žaidžiame savo geriausią futbolą, – tąkart komentavo Dentinho. – Prasidėjus šalies čempionatui, žaidėjai iš klubų į rinktinę atvyksta geresnės sportinės formos. Galiu užtikrinti, kad sausį būsime aukščiausiame taške.“
Strategas pridūrė, kad lapkritį bus surengta treniruočių stovykla, gruodį planuojama išvyka į Čekiją dalyvauti tarptautiniame turnyre.
Latviai rugsėjį 3:0 įveikė Tanzanijos salės futbolininkus ir 3:2 – Indonezijos atstovus, o spalio 19-ąją ir 21-ąją mūsų kaimynus egzaminuos Europos čempionai portugalai.
Iššūkis Lenkijoje
Lietuvos salės futbolo A lygos čempionate kol kas nė vieno taško neprarado tik „Kauno Žalgiris“, kurį treniruoja Dentinho.
Žalgiriečiai 5:2 įveikė vicečempionus Jonavos „Vikingus“, 2:1 – praeitą sezoną bronzą laimėjusį Vilkaviškio „Brukliną“ ir 5:1 – „Akmenės kraštą“.
„Kauno Žalgirio“ laukia Europos čempionų lygos pagrindinis atrankos etapas.
„Mūsų tikslas – toliau gerinti savo žaidimą ir užbaigti pirmą čempionato etapą užėmus pirmą vietą. Man svarbu, kad komanda būtų susikaupusi per visas dvikovas“, – mintimis dalijosi Dentinho.
Spalio 30–lapkričio 2 d. kauniečiai Glivicose (Lenkija) žais Europos čempionų lygos pagrindinio atrankos etapo pirmos grupės rungtynes su „Cartagena“ (Ispanija), „Anderlecht“ (Belgija) ir varžybų šeimininkais – „Piast“ futbolininkais.
Į elito atrankos etapą (aštuntfinalį) žengs 1–3 vietas užėmusios komandos.
A lyga
1. „Gargždų pramogos“ 3 1 0 22:7 10
2. „Akmenės kraštas“ 3 0 1 20:7 9
3. „Kauno Žalgiris“ 3 0 0 12:4 9
4. „Radviliškis“ 2 0 2 13:20 6
5. „Vikingai“ 1 1 1 10:6 4
6. „Bruklinas“ 1 1 2 8:9 4
7. „Vilnius Futsal“ 0 1 1 3:9 1
8. Mažeikių „VIP“ 0 0 2 4:6 0
9. „Kėdainiai United“ 0 0 4 2:26 0
