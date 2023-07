Aplenkė L. Messi ir pateko į Gineso rekordų knygą: Ronaldo – daugiausiai uždirbantis sportininkas

„Al Nassr“ ir Portugalijos rinktinės puolėjas Cristiano Ronaldo tapo daugiausiai per metus uždirbančiu 2023 m. sportininku.

Leidinio „Forbes“ duomenimis, legendomis apipintas portugalas per metus iki 2023 m. gegužės 1 d. (tai daugumos sezonų pabaiga visose sporto šakose) uždirbo 136 mln. JAV dolerių.

Taip Cristiano aplenkė anksčiau pirmąją vietą šiame sąraše užėmusį Lionelį Messi (argentinietis uždirbo 130 mln. JAV dolerių).

Be to, C.Ronaldo pateko į Gineso rekordų knygą kaip daugiausiai per metus uždirbantis sportininkas visoje sporto istorijoje.

38 metų portugalas už žaidimą futbolo aikštėje (atlyginimas, gautas iš „Manchester United“ ir „Al Nassr“ klubų) uždirbo 46 mln. JAV dolerių. Dar 90 mln. JAV dolerių Cristiano gavo iš reklamos sutarčių.

Pridursime, kad trečiąją vietą geriausiai apmokamų metų sportininkų sąraše užėmė PSG futbolo klubo puolėjas Kylianas Mbappe, kurio pajamos per metus siekė 120 mln. JAV dolerių.

Verta prisiminti, kad tai toli gražu ne pirmas kartas, kai C. Ronaldo patenka į Gineso rekordų knygą. 2017 m. portugalas buvo įtrauktas į Gineso knygą už tai, kad tapo populiariausiu sportininku socialiniame tinkle „Twitter“; 2021 m. – už daugiausiai įvarčių, įmuštų nacionalinėje rinktinėje; o 2023 m. – už daugiausiai sužaistų rungtynių nacionalinėje rinktinėje.