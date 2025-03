Ronaldo sąskaitoje – dar vienas apdovanojimas

„Al-Nassr“ komandoje žaidžiantis portugalas su savo nacionaline rinktine užsitikrino 132 pergales.

C. Ronaldo aplenkė savo buvusį Madrido „Real“ komandos draugą Sergio Ramosą ir pasiekė daugiausiai pergalių tarptautinėje futbolo istorijoje.

Jis buvo apdovanotas sekmadienį prieš rungtynes ​​su Danija.

C. Ronaldo Portugaliją atstovauja jau nuo 2003 m. rugpjūčio – iš viso 22 metus. Be naujausio pasiekimo jis yra visų laikų rezultatyviausias žaidėjas tarptautiniame vyrų futbole – per 219 rungtynių pelnė 136 įvarčius.