Žiniasklaida: Irane per protestus galėjo žūti iki 18 tūkst. žmonių

Anot dienraščio, šiuos duomenis surinko aštuonių didžiausių visos šalies akių ligoninių ir 16 skubiosios pagalbos skyrių darbuotojai.
Dar 330-360 tūkst. žmonių buvo sužeisti, o mažiausiai 700-1 tūkst. protestuotojų neteko akies. Vien Teherano akių ligoninėje „Noor“ buvo užregistruota 7 tūkst. akių sužalojimų, teigiama pranešime.
Irano aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei šeštadienį pirmą kartą pripažino, kad per gruodžio pabaigoje kilusius neramumus visoje šalyje žuvo tūkstančiai žmonių.
Irano analitikė ir vyresnioji Vašingtono instituto mokslininkė Holly Dagres savaitgalį platformoje „X“ parašė iš vieno neįvardyto diplomato sužinojusi, kad jo ambasada mano, jog tikslus žuvusiųjų skaičius yra apie 12 tūkst.
Tuo tarpu JAV įsikūrusi Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūra (HRANA) teigė iki šiol patvirtinusi 3 308 mirties atvejus, o dar 4 382 atvejai yra nagrinėjami. HRANA taip pat pranešė, kad protestų metu buvo sulaikyti mažiausiai 24 266 asmenys.
Visi skaičiai kol kas yra nepatvirtinti, nes pranešimai apie aukas strigo, Irano valdžios institucijoms po smurtinių saugumo pajėgų represijų sausio 8 d. visoje šalyje užblokavus prieigą prie interneto.
Gruodžio pabaigoje visame Irane prasidėjo protestai dėl gilėjančios ekonomikos krizės ir sparčiai augančios infliacijos, o po to jie greitai peraugo į platesnio masto demonstracijas prieš autoritarinę islamo respublikos sistemą.
