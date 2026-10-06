 Žiniasklaida: „Flydubai“ antrasis pilotas ketino sudaužyti lėktuvą Tel Avivo oro uoste

Žiniasklaida: „Flydubai“ antrasis pilotas ketino sudaužyti lėktuvą Tel Avivo oro uoste

2026-10-06 15:10
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Iš Dubajaus į Tel Avivą skridusio „Flydubai“ lėktuvo antrasis pilotas, anot amerikiečių žiniasklaidos, ketino sudaužyti orlaivį Izraelio Ben Guriono tarptautiniame oro uoste netoli Tel Avivo.

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<span>Žiniasklaida: „Flydubai“ antrasis pilotas ketino sudaužyti lėktuvą Tel Avivo oro uoste</span>
Žiniasklaida: „Flydubai“ antrasis pilotas ketino sudaužyti lėktuvą Tel Avivo oro uoste / Scanpix nuotr.

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Apie tai, remdamasi dviem aukšto rango JAV pareigūnais ir su tyrimu susipažinusiu Izraelio šaltiniu, pranešė televizija „ABC News“. Panašios informacijos iš tebevykstančio incidento tyrimo turi ir radijo stotis NPR. Spėjama, kad antrasis pilotas greičiausiai veikė vienas, NPR citavo su situacija susipažinusį šaltinį.

CNN taip pat pranešė, kad įtariamo užpuoliko taikinys tikriausiai buvo Ben Guriono oro uostas. Stotis rėmėsi Izraelio pareigūnu ir su situacija susipažinusiu Izraelio šaltiniu. Anot duomenų, tyrimą pradėję Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) informuoja Izraelį apie jo eigą. Tyrimas dar tik pradiniame etape, o dėl įtariamo užpuoliko ketinimų esą tebėra neatsakytų klausimų.

Praėjusį trečiadienį lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas, kaip įtariama, užpuolė orlaivio kapitoną. JAE tyrimo duomenimis, jis puolė kapitoną avariniu kirviu. Nepaisant sunkių sužalojimų, kapitonas sugebėjo atidaryti pilotų kabinos duris, tada į kabiną patekę keleiviai sutramdė užpuoliką.

Per ataką smarkiai pažemėjusio lėktuvą valdymą perėmė ir jį Tabuke, Saudo Arabijoje, nutupdė du kiti orlaivyje buvę pilotai. Izraelio duomenimis, spėjamas užpuolikas yra Omano pilietis.

Izraelis ir JAE institucijos incidentą laiko mėginimu surengti teroristinį išpuolį. Antrasis pilotas mėgino perimti lėktuvo valdymą, neseniai pranešė Emyratų naujienų agentūra WAM, remdamasi Generaline prokuratūra.

JAV žiniasklaida prieš kelias dienas skelbė, kad antrasis pilotas dėl saugumo priežasčių buvo atleistas iš ankstesnio darbo oro bendrovėje Omane. „Wall Street Journal“, remdamasis su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad vyrui Omane anksčiau buvo uždrausta skraidyti dėl nuogąstavimų, jog jis gali laikytis radikalių ideologinių pažiūrų. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu teigimu, vyras buvo paveiktas islamistinės ideologijos.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį, žurnalistų paklaustas, ar mano, kad už incidentą atsakingas Iranas, atsakė teigiamai. Jis sakė asmeniškai taip manantis.

Jau prieš kelias dienas D. Trumpas, paklaustas apie galimą Irano dalyvavimą, sakė: „Remdamasis tuo, ką girdžiu, sakyčiau – taip.“ Tačiau kartu jis tada pabrėžė, kad incidentas dar tiriamas.

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FlyDubai lėktuvas
terorizmas

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