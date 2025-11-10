Žiniasklaida: Belgijoje virš atominės elektrinės pastebėti bepiločiai orlaiviai

Teigiama, kad iš viso buvo pastebėti trys bepiločiai orlaiviai. Pasak „Belga“, policija komentuoti atsisakė. Be to, remiantis pranešimais, kiek anksčiau keli bepiločiai dar kartą buvo pastebėti Lježo oro uoste, vakare mažiau nei valandai buvo sustabdytas oro eismas.
Pastaruoju metu Belgijoje kelis kartus buvo pastebėti bepiločiai orlaiviai – jie, be kita ko, skraidė virš karinės bazės Kleine Brogelyje, kuria taip pat naudojasi NATO. Remiantis nepatvirtintais pranešimais, ši oro bazė yra viena iš vietų Europoje, kurioje saugomi JAV branduoliniai ginklai. Praėjusią savaitę dėl pastebėtų bepiločių eismas taip pat buvo laikinai sustabdytas Briuselio ir Lježo oro uostuose.
Vokietijos gynybos ministerija praėjusią savaitę paskelbė, kad Vokietijos ginkluotosios pajėgos padės Belgijai gintis nuo bepiločių orlaivių. Paramos prašė pati Belgija.
