Zelenskis: naujos rusų atakos dar labiau ištęsia karą, jau galėjus prasidėti deryboms

Per ataką nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio ryto žuvo keturi žmonės ir užsidegė Ukrainos ministrų kabineto pastatas, kuriame įsikūrusi vyriausybė Kyjive.
„Tokios žudynės dabar, kai jau seniai galėjo prasidėti tikra diplomatija, yra tyčinis nusikaltimas ir karo tęsimas“, – sakė V. Zelenskis.
Jis paragino suintensyvinti sankcijas Rusijai ir stiprinti Ukrainos oro gynybą.
„Kiekviena papildoma (oro gynybos) sistema gelbsti civilius gyventojus nuo šių niekingų smūgių. Pasaulis gali priversti Kremliaus nusikaltėlius liautis žudyti, reikia tik politinės valios“, – sakė V. Zelenskis.
Pastarųjų savaičių JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangos užbaigti karą kol kas nedavė didelės pažangos, o Kremlius stabdo pastangas surengti tiesiogines derybas tarp rusų vadovo Vladimiro Putino ir Ukrainos lyderio V. Zelenskio.
Jis aptarė naujausią išpuolį prieš jo šalį per pokalbį su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu) ir tvirtino, kad Prancūzija padės Ukrainai stiprinti jos gynybą.
E. Macronas socialiniame tinkle „X“ pasmerkė išpuolį ir, reikšdamas paramą Ukrainai, teigė, kad Rusija „vis giliau įsitraukia į karo ir teroro logiką“.
Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) ir Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) taip pat pasmerkė ataką.
„Kremlius vėl tyčiojasi iš diplomatijos“, – rašė U. von der Leyen „X“.
„Šie bailūs smūgiai rodo, jog Putinas mano galįs veikti nebaudžiamai. Į taiką jis žiūri nerimtai“, – pareiškime teigė K. Starmeris.
„Prarastų gyvybių grąžinti neįmanoma“
Rusija į Ukrainą sekmadienį paleido 810 dronų, įskaitant klaidinančius bepiločius orlaivius, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.
Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas naujienų agentūrai AP patvirtino, kad sekmadienį įvykdyta ataka buvo didžiausias Rusijos dronų smūgis nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios. Rusija taip pat paleido 13 įvairių tipų raketų.
Ukraina numušė ir neutralizavo 747 dronus ir 4 raketas, teigiama karinių oro pajėgų pranešime.
Devynių raketų ir 54 dronų smūgiai užfiksuoti 33 Ukrainos vietovėse, o numuštų taikinių nuolaužos krito aštuoniose vietovėse, nurodė karinės oro pajėgos.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė stebėję liepsnojantį ministrų kabineto pastato Kyjive stogą ir virš sostinės kylančius dūmus.
„Pirmą kartą nuo priešo atakos nukentėjo vyriausybės pastatas, įskaitant stogą ir viršutinius aukštus, – teigė Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko. – Pastatus atstatysime, tačiau prarastų gyvybių grąžinti neįmanoma.“
„Pasaulis į šią destrukciją turi reaguoti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Reikia stiprinti spaudimą sankcijomis – pirmiausia prieš Rusijos naftą ir dujas“, – sakė ji.
Rusai neigia atsakomybę
Sekmadienį Rusijos kariuomenė skelbė, kad panaudojo aviaciją, dronus, raketas ir artileriją smūgiams kariniams-pramoniniams taikiniams Ukrainoje, įskaitant dronų surinkimo ir sandėliavimo vietas, karinius aerodromus, dvi oro gynybos radiolokacines stotis ir karių pozicijas.
Rusija, kuri neigia, kad taikosi į civilius gyventojus Ukrainoje, sakė, kad Kyjive smogė gamyklai ir logistikos centrui.
Rusų Gynybos ministerija teigė, kad „nebuvo smogta kitiems taikiniams Kyjivo ribose“, ir pabrėžė neigianti atsakomybę už smūgį vyriausybės pastatui.
Kyjive žuvo motina ir jos trijų mėnesių vaikas, kurių kūnus gelbėtojai rado tarp griuvėsių, teigė sostinės miesto administracijos vadovas Tymuras Tkačenka. Jis pridūrė, kad per išpuolį Kyjive nukentėjo mažiausiai 10 vietovių.
Anot mero Vitalijaus Klyčko, Rusijos dronai smogė devynių aukštų gyvenamajam namui Kyjivo Sviatošyno rajone ir keturių aukštų gyvenamajam namui Darnycios rajone. T. Tkačenka sakė, kad tai buvo tiesioginiai smūgiai.
Rusijos dronų atakos Dnipropetrovsko srityje taip pat pražudė 54 metų vyrą ir dar kelis žmones sužeidė, pranešė centrinio regiono karinė administracija.
Per kitą smūgį šiaurės rytinėje Sumų srityje taip pat žuvo vienas žmogus ir dar keli buvo sužeisti, vėlai šeštadienį teigė vietos valdžia.
