Vatikanas teigia, kad popiežius buvo pakviestas prisijungti prie Donaldo Trumpo Taikos tarybos

2026-01-21 18:08
BNS inf.

Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas (Pjetras Parolinas) trečiadienį nurodė, kad popiežius Leonas XIV buvo pakviestas prisijungti prie JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) vadinamosios Taikos tarybos.

Popiežius Leonas XIV
Popiežius Leonas XIV / SIPA nuotr.

„Mes taip pat gavome šį kvietimą, ir popiežius jį gavo, ir mes svarstome, ką daryti. Mes tiriame, ir, manau, tai yra klausimas, kuriam reikia šiek tiek laiko apsvarstyti, kad būtų galima pateikti atsakymą“, – žurnalistams renginyje Romoje sakė P. Parolinas.

D. Trumpo Taikos taryba iš pradžių buvo sumanyta prižiūrėti karo nuniokoto Gazos Ruožo atstatymą, tačiau chartija, regis, neapriboja jos vaidmens vien tik šia palestiniečių teritorija.

JAV administracija paprašė šalių sumokėti iki 1 milijardo JAV dolerių (0,86 mlrd. eurų) už nuolatinę vietą šioje taryboje, kuriai pirmininkaus D. Trumpas.

