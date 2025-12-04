 Vykdant tyrimą dėl seksualinio vaikų išnaudojimo sulaikyta 100 vyrų

Vykdant tyrimą dėl seksualinio vaikų išnaudojimo sulaikyta 100 vyrų

2025-12-04 14:56
Jūras Barauskas (ELTA)

Lenkijos policija ketvirtadienį pranešė, kad, vykdydama didelio masto operaciją prieš kibernetinius nusikaltimus, sulaikė 100 vyrų, įtariamų vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos gaminimu, platinimu ar laikymu.

Vykdant tyrimą dėl seksualinio vaikų išnaudojimo sulaikyta 100 vyrų
Vykdant tyrimą dėl seksualinio vaikų išnaudojimo sulaikyta 100 vyrų / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Sulaikytųjų amžius – nuo 18 iki 75 metų, du iš jų kaltinami nepilnamečių išžaginimu, o vienas, kaip teigiama pranešime, yra vienas iš „10 aktyviausių pedofilams skirto turinio kūrėjų ir platintojų Lenkijoje“.

Trisdešimt septyni iš jų atsidūrė areštinėje, pridūrė pareigūnai.

Operacijos kodiniu pavadinimu „Game Over“ (Žaidimas baigas) metu pareigūnai konfiskavo mažiausiai 600 tūkst. failų su vaikų seksualinio išnaudojimo ir zoofilijos vaizdais.

Policijos kibernetinių nusikaltimų biuro atstovas Marcinas Zagorskias naujienų agentūrai AFP paaiškino, kad „Game Over“ yra didžiausia iš septynių operacijų, vykdytų Lenkijoje per pastaruosius trejus metus.

Jas užbaigus kaltinimai buvo pareikšti iš viso 477 asmenims, pridūrė jis.

Areštuotiesiems gresia nuo trijų mėnesių iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
pedofilija
policijos operacija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų