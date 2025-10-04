Volodymyras Zelenskis: per Rusijos smūgį geležinkelio stotyje Ukrainoje sužeista 30 žmonių

Rusijos kariuomenė nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį nuolat atakuoja Ukrainos geležinkelio infrastruktūrą.
Naujausią smūgį, kurio taikiniu tapo Šostkos stotis Sumų srityje, V. Zelenskis pavadino „žvėrišku“.
„Kol kas žinome apie mažiausiai 30 aukų“, įskaitant keleivius ir geležinkelio darbuotojus, sakė jis.
Ukrainiečių lyderis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti liepsnų apimtas deformuotas traukinio vagonas išdužusiais langais.
„Rusai negalėjo nežinoti, kad smogia civiliams“, pridūrė jis.
Ši vietovė yra už maždaug 50 kilometrų nuo Rusijos sienos.
Ukrainos nacionalinio geležinkelių operatoriaus „Ukrzaliznycia“ vadovas Oleksandras Percovskis smūgį pavadino „niekšišku išpuoliu, kuriuo siekiama nutraukti ryšį su mūsų fronto linijoje esančiomis bendruomenėmis“.
Rusija smogė dviem iš eilės keleiviniams traukiniams, pirmiausia vietiniam, o po to antrajam, kuris vyko į Kyjivą, sakė Ukrainos vicepremjeras ir atstatymo ministras Oleksijus Kuleba. Jis sakė, kad antrasis dronas smogė evakuacijos metu.
„Tai viena žiauriausių Rusijos taktikų – vadinamasis dvigubas smūgis, kai antruoju smūgiu smogiama gelbėtojams ir evakuojamiems žmonėms“, – šeštadienį pareiškė Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sybiha, cituojamas užsienio reikalų ministerijos pranešime platformoje „Telegram“.
Dėl dronų smūgių taip pat nutrūko elektros tiekimas Šostkos mieste, kuriame prieš karą gyveno apie 70 tūkst. žmonių, ir aplinkinėse vietovėse, pranešė vietos gubernatorius.
Per Rusijos kariuomenės naktį surengtas kitas atakas šeštadienį nutrūko elektros tiekimas maždaug 50 tūkst. namų ūkių šiaurinėje Černihivo srityje.
Tuo metu Ukrainos kariuomenė šeštadienį pareiškė smogusi didelei naftos perdirbimo gamyklai Rusijos šiaurės vakarinėje Leningrado srityje.
Kyjivas yra pažadėjęs suintensyvinti savo tolimojo nuotolio dronų atakas prieš Rusijos energetikos objektus, vadindamas tai teisingu atsaku į kasdienes Rusijos atakas prieš Ukrainos miestus ir elektros tinklą.