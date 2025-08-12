„Rusijos daliniai keliose vietose pasistūmėjo 10 km gilyn. Jie visi neturi jokios įrangos, tik ginklus rankose. Kai kurie jau rasti, kai kurie sunaikinti, kai kurie paimti į nelaisvę. Likusius surasime ir sunaikinsime artimiausiu metu“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Volodymyras Zelenskis: Rusijos kariai pasistūmėjo iki 10 km link kalnakasybos miesto
2025-08-12 20:22
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė, kad Rusijos kariuomenė pasistūmėjo iki 10 km link rytinio kalnakasybos miesto Dobropilios, tačiau Kyjivas netrukus juos „sunaikins“.
Evakuacija iš Dobropilios / AFP nuotr.
Įmonių pulsas