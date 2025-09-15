 Vokietijoje vagys nurinko dviejų vynuogynų derlių

2025-09-15 10:47
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Vokietijos Reino-Pfalco žemėje nežinomi nusikaltėliai pavogė beveik visas prinokusias vynuoges iš maždaug 8 000 kv. metrų ploto dviejuose vynuogynuose.

Vokietijoje vagys nurinko dviejų vynuogynų derlių / Pixabay nuotr.

Pavogtos vynuogės buvo „Riesling“ ir „Sauvignon blanc“ veislės, sekmadienį pranešė policija.

Skaičiuojama, kad du nepriklausomi vyndariai, įsikūrę Gundheimo kaime netoli Vormso miesto Reino-Pfalco žemėje, dėl vagystės prarado kelis tūkstančius eurų.

Policija nusikaltėlių elgesį apibūdino kaip profesionalų. „Pavogtų prekių kiekis leidžia manyti, kad buvo panaudota bent viena didesnė transporto priemonė arba kelios transporto priemonės“, – sakė policija.

Vagystę pastebėjo darbuotojai, norėję pradėti derliaus nuėmimą.

Policija prašo atsiliepti visus, kurie tarp rugsėjo 6 dienos iki praėjusio sekmadienio prie vynuogynų pastebėjo įtartinų žmonių ar transporto priemonių.

