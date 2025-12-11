Vokietijoje iš naftotiekio išsiliejo 200 tūkstančių litrų naftos

Į įvykio vietą netoli Gramzovo kaimo iškviesti ugniagesiai baigė taisyti vamzdyną naktį, kelios valandos po vidurnakčio, pranešė regiono ekstremalių situacijų koordinavimo atstovas. Nuotėkis vamzdyne, jungiančiame Baltijos jūros uostamiestį Rostoką su Švėdu, įvyko trečiadienio vakarą per nelaimingą atsitikimą darbo vietoje.
Pasak naftos perdirbimo gamyklos operatorės PCK, pirminiai duomenys rodo, kad incidentą sukėlė parengiamieji darbai, skirti planuotam vamzdyno saugos bandymui. Tyčinio kišimosi versija atmesta.
Ugniagesių brigada pranešė, kad nafta ištryško į kelių metrų aukštį siurblinėje ir užpylė dirbamą žemę. Švėdo ugniagesių brigados vadovas Alexanderas Trennas sakė, kad ugniagesiai pašalino matomą išsiliejimą, jiems išvykus naftos balų nebeliko. Operatorė PCK dabar imsis tolesnių priemonių išsiliejimo padariniams likviduoti, pridūrė jis, bet išsamesnės informacijos nepateikė.
Trečiadienio vakarą įvykio vietoje dirbo apie 100 ugniagesių ir 25 PCK darbuotojai. Dideliam naftos kiekiui surinkti buvo dislokuotos specialios siurbimo mašinos, komandos pasitelkė sunkiąją techniką, kad sustabdytų plitimą.
Brandenburgo aplinkos ministrė Hanka Mittelstädt ketvirtadienį ketino aplankyti įvykio vietą, kad įvertintų žalą, pranešė jos ministerija.
