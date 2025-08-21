Vesdama ekskursiją Romos Koliziejuje susmuko ir mirė gidė

Trečiadienį gidų asociacija AGTA pranešė, kad 60 metų moters nepavyko atgaivinti, nepaisant kelių lankytojų bandymų ją išgelbėti.
Incidentas įvyko antradienio popietę, kai italė vedžiojo maždaug 25 turistų grupę pirmajame senovės Romos amfiteatro aukšte. Nuo 2017 m. ekskursijas Koliziejuje vedusi gidė jau buvo mirusi, kai buvo perkelta į greitosios pagalbos automobilį.
Koliziejus yra vienas garsiausių Italijos turistinių objektų, pernai pritraukęs apie 14,7 mln. lankytojų. Pastatytas pirmajame mūsų eros amžiuje, jis garsėjo kaip gladiatorių kovų ir kitų spektaklių vieta.
Nelaimė atsitiko Romoje temperatūrai vis dar viršijant 30 laipsnių. Keletas kitų gidų dėl kolegės mirties kaltino darbo sąlygas.
Gidė Paola Salvatori laikraščiui „La Repubblica“ sakė, kad karštyje „neįmanoma dirbti“. „Pernelyg didelis turizmas mus žudo“, – sakė ji.
Kiti kolegos Italijos žiniasklaidos priemonėms sakė, kad „jai teko dirbti tvyrant aukštai temperatūrai“ ir kad „ji mirė nuo karščio“.
