Kas yra šilumos smūgis?
Šilumos smūgis – pavojinga organizmo būklė, kai sutrinka šilumos reguliacija ir kūnas nebepajėgia atvėsti iki jam tinkamos temperatūros. Pasak Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros filialo vadovės, šeimos gydytojos Linos Šventoraitienės, perkaitusio kūno temperatūra gali greitai pakilti per 40 °C. „Dėl šios būklės gali būti pažeistos smegenys, inkstai, net širdies veikla“, – teigia medikė.
Pasak jos, svarbu atpažinti perkaitimo simptomus. Pagrindiniai jų yra galvos skausmas, svaigimas, silpnumas, mieguistumas, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, odos paraudimas ir įkaitimas, dažnas, stiprus pulsas, raumenų mėšlungis, nerimas, sumišimas, kartais ir sąmonės netekimas.
Pavojus silpniausiems
„Svarbu žinoti, kad šilumos smūgis gali pasireikšti per 10–15 minučių, todėl delsti nereikėtų“, – pataria L. Šventoraitienė.
Ji pabrėžia, kad šilumos smūgis labai pavojingas vaikams, ypač jaunesniems nei ketverių metų amžiaus.
„Jie greitai netenka skysčių, o jų organizmas dar negeba efektyviai reguliuoti temperatūros. Be to, mažieji dažnai nesiskundžia tol, kol būna jau per karšta. Todėl svarbu atidžiai stebėti vaiko būklę – paraudusi oda, neramumas ar vangumas signalizuoja, kad metas į pavėsį. Vaikui reikia nuolat duoti gerti vandens ir būtina dėvėti galvos apdangalą“, – sako medikė.
Karščiui jautresni ir senjorai, ypač sergantys širdies ar kraujagyslių ligomis. Dalis vyresnių žmonių nebejaučia troškulio, todėl svarbu priminti ir siūlyti jiems gerti vandens.
Rizika ligoniams
Perkaitimas labai pavojingas žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis. „Žmonėms, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, šilumos smūgis ar didelis skysčių praradimas gali smarkiai sutrikdyti kraujotaką, padidinti kraujospūdį ar išprovokuoti širdies ritmo sutrikimą“, – tvirtina gydytoja.
Kenčiantiems nuo kvėpavimo takų ligų, tokių kaip lėtinė obstrukcinė plaučių liga ar astma, karštis gali paaštrinti dusulį ar sukelti hipoksiją. Žmonėms, sergantiems diabetu, perkaitimas pavojingas dėl gliukozės apykaitos sutrikimo, o kenčiantiems dėl inkstų patologijų per karščius sunkiau pasišalina skysčių perteklius, todėl gresia tinimai ar elektrolitų pusiausvyros sutrikimai.
„Itin atsargūs turėtų būti vartojantys tam tikrus vaistus – diuretikus, antihipertenzinius ar psichotropinius preparatus, nes jų poveikis gali stiprėti ar keistis dėl dehidratacijos“, – akcentuoja L. Šventoraitienė.
Grėsmė neaplenkia nė vieno
L. Šventoraitienė pabrėžia, kad savo sveikata per karščius turi rūpintis visi. „Net sportiškas jaunas žmogus, per ilgai pabuvęs saulėje be vandens ir galvos apdangalo, gali netekti sąmonės“, – sako medikė.
Jeigu šilumos smūgis laiku nesustabdomas, kyla grėsmė išsivystyti inkstų pažeidimams, širdies ritmo sutrikimams, smegenų pažeidimui. Yra žinoma atvejų, kai stiprus perkaitimas sukelia sąmonės praradimą, po kurio pasveikti reikia mėnesių.
Net sportiškas jaunas žmogus, per ilgai pabuvęs saulėje, be vandens ir galvos apdangalo, gali netekti sąmonės.
Žmonės, dirbantys lauke ar sportuojantys karštomis dienomis, turėtų būti itin atsargūs. „Fizinį aktyvumą rekomenduojama perkelti į ryto ar vakaro valandas, būtina daryti pertraukas ir gerti skysčių kas 15–20 minučių“, – patarimais dalijasi L. Šventoraitienė.
Ką gerti ir valgyti?
Didžiausią riziką per karščius kelia, kad, didėjant prakaitavimui, netenkama nemažai skysčių ir elektrolitų: kalio, magnio, natrio, chloro, kitų medžiagų. Dėl skysčių netekimo kraujas tirštėja, tampa klampus, didėja krešulių susidarymo kraujagyslėse rizika.
Netekus elektrolitų gali sutrikti širdies ritmas, atsirasti permušimų (ekstrasistolių), net prasidėti prieširdžių virpėjimas, o esant didelei dehidratacijai gali sutrikti inkstų veikla, ilgainiui gali formuotis akmenys inkstuose.
Tad gausiai prakaituojant būtina atgauti prarastą skysčių kiekį. Minimalus skysčių kiekis, kurį reikėtų išgerti, – 1,5–2 l per dieną, labai gausiai prakaituojant – iki 2–3 l ir daugiau. Net ir žmonės, kurie neserga lėtinėmis ligomis, per karščius turėtų nuolatos gurkšnoti skysčius.
Gerti reikia ne bet ką. Svarbu žinoti, kad skysčių netekimą skatina alkoholis, kofeinas, energiniai gėrimai. Alus ir kitoks alkoholis gali sukelti dar didesnę dehidrataciją ir paskatinti širdies ritmo sutrikimus. Lygiai taip pat veikia ir kava.
Tinkamiausias gėrimas yra paprastas stalo arba mineralinis vanduo, turintis įvairių mikroelementų, bet negazuotas. Jame turėtų būti kalio, magnio ir kitų mineralų, kurie atkurtų prarastą mikroelementų kiekį. Labai tinka mineraliniai vandenys, skirti sportuojantiems žmonėms, – juose mineralinių medžiagų paprastai yra daugiau.
Kai kurie žmonės vengia gerti daug vandens baimindamiesi, kad daug skysčių jiems gali pakenkti, ypač išsigąsta, kad tinsta kojos. Kiekvienu konkrečiu atveju reikia pasitarti su savo gydytoju. Svarbu išsiaiškinti, kokia kojų tinimo priežastis, nes jų gali būti ne viena.
Jeigu per karščius tinsta pėdos sveikiems žmonėms, tai ženklas, kad buvo vartota mažai skysčių, nes taip žmogaus organizmas ginasi nuo dehidratacijos ir kaupia skysčius atsargoms. Pradėjus vartoti pakankamai skysčių, sveikiems žmonėms pėdos nebetinsta.
Svarbu žinoti, kad suaugę žmonės iki 1 l skysčių deficito nejaučia troškulio, todėl svarbu nuolat gerti, nes kai atsiranda troškulys, vadinasi jau yra didesnis kaip 1 l skysčių deficitas.
Kai karšta, nerekomenduojamas sunkus, riebus, keptas maistas. Organizmui ypač sunkus derinys – riebus keptas maistas ir alkoholis. Tai ne tik širdies ir kraujagyslių ligų, bet ir kasos uždegimo (pankreatito) rizikos veiksnys.
Per karščius reikėtų valgyti produktų, kuriuose daugiau kalio: daržovių, vaisių, uogų, žalumynų. Nereikėtų vengti rauginto pieno produktų, tokių kaip neriebi varškė, kefyras, tačiau būtina atsisakyti aštraus, rūkyto, sūraus maisto, nes tai dehidrataciją skatinantis veiksnys (štai kodėl, pavalgę sūriai, norime labai daug gerti).
Ką daryti ištikus šilumos smūgiui
Nedelsdami perkelkite žmogų į pavėsį ar vėsią vietą.
Atsagstykite drabužius, kad kūnas galėtų vėsti.
Vėsinkite kūną: apklokite drėgnu rankšluosčiu, paklode. Labai puiku, jei naudosite šaltus kompresus, dėsite ledukus ant stambiųjų kraujagyslių – kirkšnies, kaklo, pažastų.
Duokite gerti vandens – vėsaus, tačiau nešalto, jei žmogus sąmoningas.
Jei simptomai stiprėja ar žmogus prarado sąmonę, paguldykite ant šono ir nedelsdami skambinkite 112.
Kaip pasiruošti karštai dienai
Gerkite ne mažiau kaip 2 l vandens per dieną.
Venkite kavos, alkoholio – šie skysčiai iš organizmo šalina vandenį.
Planuokite aktyvią veiklą ryte arba vakare.
Naudokite apsauginius kremus nuo saulės su 30 SPF (saulės apsaugos faktorius) ir daugiau.
Neužmirškite galvos apdangalo ir akinių nuo saulės.
Dėvėkite lengvus, šviesius drabužius.
Su vaikais būkite šešėlyje, duokite gerti skysčių dažniau nei paprastai.
Pasirūpinkite senjorais.
