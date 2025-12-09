Mokslininkai skelbia niūrią prognozę: žmonijai gresia išnykimas

Prognozuojama, kad būsimas superkontinentas gerokai pablogins klimatą: ribota vandenyno įtaka, stipresnė saulės spinduliuotė ir padidėjęs CO2 kiekis sukels „trigubą smūgį“, dėl kurio temperatūra pakils nuo 40 iki 70 °C.
Tokiomis sąlygomis žmonės ir žinduoliai negalės efektyviai atvėsinti savo kūno, todėl išgyventi bus beveik neįmanoma.
Žurnale „Nature Geoscience“ paskelbtame tyrime teigiama, kad tik 8–16 procentų sausumos gali išlikti tinkamos gyventi temperatūros diapazone, o sausra ir riboti vandens ištekliai dar labiau apsunkins išgyvenimą.
Mokslininkai tvirtina, kad net ir šiandien jaučiamas neigiamas kylančios temperatūros poveikis pasėlių derliui, energijos gamybai ir žmonių sveikatai.
„Labai svarbu nepamiršti dabartinės klimato krizės, kurią sukelia žmonių išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos“, – pažymėjo tyrimo bendraautorė dr. Eunice Lo.
Tyrėjai naudojo klimato modelius, kuriuose buvo atsižvelgta į tektoninių plokščių judėjimą, vulkaninį aktyvumą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Remiantis prognozėmis, CO2 koncentracija gali pakilti iki daugiau nei 600 milijoninių dalių, o tai gerokai pablogins gyvenimo sąlygas.
Žemės istorija rodo, kad klimato sukelti išnykimai yra įvykę ir anksčiau: permo-triaso, triaso-juros ir kreidos-paleogeno periodų išnykimai sunaikino nuo 50 iki 90 procentų rūšių.
Šiuolaikinių tyrimų išvadose skelbiama, kad kontroliuojant išmetamųjų teršalų kiekį ir prisitaikant prie klimato kaitos galima išvengti trumpalaikių katastrofų ir paruošti planetą būsimiems iššūkiams.
