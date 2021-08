Su Lietuvos kariuomene bendradarbiavusių Afganistano vertėjų padėtis – vis dar neapibrėžta

Apie įvykius Afganistane plačiau pasakojo „Avia Solutions Group“ valdybos narys, buvęs Europos Sąjungos ambasadorius Afganistane Vygaudas Ušackas.

„Į mane visų pirma kreipėsi pažįstami, draugai, žmogaus teisių, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kai kurių valstybių atstovai, kurie desperatiškai ieško lėktuvų tam, kad išvyktų iš Kabulo. Iki šiol mes per savo brokerių kompaniją Dubajuje, kuri dirba 24 valandas ir septynias dienas per savaitę, surengėme jau du skrydžius. Tačiau šiuo metu Kabulo civilinio oro uosto dalis yra uždaryta. Tikrai yra didžiulis chaosas, pasimetimas, iš esmės oro navigacijos paslaugos šiuo metu nėra suteikiamos civiliniams lėktuvams“, – sakė V. Ušackas.

„Mes turime savo lėktuvų parką, kuris yra užimtas ir kuris galėtų skristi. Mes turime kelis užsakymus iš atskirų Vakarų vyriausybių pergabenti jų piliečius. Tačiau šią valandą mes negalime tokių paslaugų suteikti, todėl, kad navigacijos paslaugos yra neteikiamos civiliniams lėktuvams Kabulo oro uoste. Iš esmės, ką mes matome ir iš savo agentų atstovų, yra tai, kad amerikiečių karinės pajėgos perima pilną kontrolę, regis, net Kabulo aviacijos tarnybos darbuotojai atsistatydino, nepasirodė darbe“, – kalbėjo buvęs Europos Sąjungos ambasadorius Afganistane.

„Man yra skaudu ir apmaudu matyti, kuo pasibaigė mūsų 20 metų draugystė su afganų tauta, žmonėmis. Mano nuomone, tai buvo neapgalvotas, skubus sprendimas. Aš suprantu, kad Amerikos visuomenė yra pavargusi nuo karų ir kad demokratijos eksportas jau nebėra tas politinis naratyvas, kurio buvo siekiama, tačiau yra žmonės, yra jų likimai. Aš vis dėlto tikiuosi, kad net ir Talibano režimui perimant prezidentūros pastatą, bus formuojam inkluzyvi vyriausybė, kurioje atsispindės įvairūs interesai. Šiuo metu daug chaoso, daug išgąsties, toks momentinis epizodas, tačiau aš turiu vilties, kad net ir talibai per tuos 20 metų pasikeitė. Pačiam teko su jais bendrauti prieš kelerius metus. Jie supranta, kokia atsakomybė teks ant jų pečių“, – teigė jis.

Skaudu ir apmaudu matyti, kuo pasibaigė mūsų 20 metų draugystė su afganų tauta, žmonėmis. Mano nuomone, tai buvo neapgalvotas, skubus sprendimas.

„Amerikiečiai jau iš anksto pasirūpino savo vertėjais. Jų jau virš 20 tūkst. pergabenta į JAV, panašiai daro ir kitos valstybės, Lietuva apie tai irgi svarsto“, – pridūrė.

„Manau, kad būtų kilnu suteikti prieglobstį tiems žmonėms, kurie padėjo mūsų kariuomenei, kurie ir man padėjo, vertėjavo, patarė. Manau, kad jų patarimai, vertimai išsaugojo ne vieno lietuvio gyvybę“, – sakė V. Ušackas.

Tačiau dabar tam padaryti, anot V. Ušacko, gali būti jau per vėlu: „Planavimą reikėjo daryti anksčiau, Lietuva nebeturi savo atstovybės Kambule. Tačiau tą daro amerikiečiai, tą daro britai, tą daro Vokietija, tą daro mažesnės valstybės, Lenkija, Nyderlandai, Čekija. Yra sistemos, yra rizikos valdymo priemonės. Šiuo metu, reikia pripažinti, tai bus be galo sunku. Tačiau už dviejų trijų parų, tikiuosi, situacija bus suvaldyta, bus kontroliuojama, ir tiek oro uosto prieigos, tiek oro uosto administracija ir, be abejonės, Oro navigacijos taryba sugrįš į veiklą, kad užtikrintų saugius skrydžius, tam, kad galėtų padėti žmonėms tokioje sunkioje situacijoje“.

„Tai bus procesas, nebus taip, kad per vieną dieną talibai nuvyko į prezidentūrą, perėmė visą kontrolę. Jau dabar vyksta pasitarimai tarp skirtingų genčių vadovų, skirtingų politinių lyderių tam, kad suformuluotų pereinamąją vyriausybę. Manau, kad ryšiai ir su amerikiečiais, ir su NATO bus išlaikyti. Reikia pripažinti, kad sutarimas dėl taikos Afganistane tarp amerikiečių ir Talibano buvo pasiektas. O susitarimo dėl taikos tarp Talibano ir Vyriausybės nepavyko pasiekti. Iš talibų pusės buvo reikalavimas derantis su dabartine Vyriausybe, kad turi nusišalinti prezidentas. Ar tai buvo pagal numatytą scenarijų, ar ne, tačiau tai įvyko ir aš tikiuosi, kad ne tik amerikiečiai kalbasi su talibais. Aš žinau, kad kalbasi ir Kinija, ir Rusija. Belieka tik palinkėti, kad šios trys didžiosios valstybės sutartų dėl bendrų veiksmų“, – vylėsi jis.