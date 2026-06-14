Ukrainos dronai smogė Rusijos „Azot“ chemijos gamyklai

Birželio 14 d. apie 0.30 val. oficialioje Tulos srities gubernatoriaus Dmitrijaus Miliajevo paskyroje kanale „Telegram“ pasirodė įspėjimas apie dronų pavojų srityje.
„Gerbiamieji Tulos srities gyventojai! Srityje paskelbtas bepiločio orlaivio atakos pavojus. Prašome išlikti ramiems. Pagalbos tarnybų numeris: 112“, – rašė gubernatorius.
Jau po 2 val. nakties atvirų šaltinių žvalgybos (OSINT) kanalai pradėjo skelbti liudininkų nufilmuotus vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti skrendantys dronai, sprogimų gamyklos teritorijoje akimirka ir didelis ugnies pliūpsnis. Taip pat girdimi išsigandusių rusų keiksmai.
Dideliu atstumu nuo Novomoskovske esančios chemijos gamyklos nufilmuotame vaizdo įraše matyti didelis ugnies stulpas ir dūmai.
Kaip pranešė OSINT kanalai, dronai taip pat smogė geležinkelio infrastruktūrai Rusijos Smolensko srityje, Viazmos mieste.
Viešieji šaltiniai taip pat rašė apie dronų ataką nuo 2014 m. okupuotame Ilovajske Donecko srityje. Ten dronai smūgiavo lokomotyvų depui.
Novomoskovsko „Azot“ chemijos gamykla nuo ukrainietiškų dronų nukentėjo ir pernai.
Kaip skelbta, šeštadienį Ukrainos saugumo tarnyba smogė „Tamanneftegas“ naftos ir dujų terminalui Rusijos Krasnodaro srityje. Tai didžiausias suskystintų angliavandenilių perkrovos kompleksas pietų Rusijoje.