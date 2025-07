Anot žiniasklaidos, karo padėtis pratęsta jau 16 kartą. Pastarąjį kartą Aukščiausioji Rada už tai balsavo balandžio 16 d. Ukraina daugiau kaip trejus metus priešinasi Rusijos agresijai.

Po Rusijos invazijos 2022 m. vasarį Ukraina paskelbė karo padėtį ir mobilizaciją. Tai, be kita ko, reiškia, kad šalyje negali vykti prezidento ir parlamento rinkimai. Be to, šaukiamojo amžiaus vyrai (nuo 18 iki 60 metų) gali išvykti iš šalies tik išimtinais atvejais.