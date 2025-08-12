Ukraina atmeta pranešimus apie Rusijos proveržį fronto linijoje

„(Rusijos) grupių infiltracija (…) dar nereiškia „teritorijos kontrolės perėmimo“, – vėlai pirmadienį tinkle „Telegram“ pareiškė už šį sektorių atsakinga sausumos pajėgų grupė „Dnipro“. Pasak jos, „žinoma, kad situacija yra ir išlieka sudėtinga, o kovos šiame regione yra intensyviausios, lyginant su kitomis fronto linijos atkarpomis“.
Ukrainos kariniai stebėtojai kiek anksčiau pranešė, kad Rusija į šiaurės rytus nuo Pokrovsko miesto Donecko srityje pažengė į priekį daugiau nei 10 kilometrų. Keliuose oficialiuose kariuomenės pranešimuose taip pat buvo kalbama apie nedidelių Rusijos karių grupių veržimąsi į patį Pokrovską.
Pokrovsko ir Myrnohrado miestų aglomeraciją iš trijų pusių supa Rusijos kariai. Tik apie 15 kilometrų pločio koridorius lieka atviras kaip Ukrainos tiekimo maršrutas. Kadangi dėl verbavimo problemų ir dezertyravimo trūksta karių, Ukrainos analitikai vis dažniau spėlioja apie galimą fronto linijos žlugimą Ukrainos rytuose.
Ukraina jau daugiau nei trejus metus ginasi nuo Rusijos invazijos.