Ugandos opozicijos atstovo namuose saugumiečiai išžudė rinkimų kampanijos narius

„Dešimt žmonių buvo nužudyti mano namuose“, – telefonu AFP sakė Nacionalinės vienybės platformos (NUP) narys Muwanga Kivumbi iš Butambalos regiono vidurio Ugandoje.
Uganda ketvirtadienį rengė rinkimus, per kuriuos buvo išjungtas interneto ryšys, o keturis dešimtmečius trunkantį valdymą pratęsti siekiantį prezidentą Yoweri Museveni žmogaus teisių organizacijos apkaltino „brutaliu susidorojimu su opozicija“.
M. Kivumbi sakė, kad šis išpuolis, įvykdytas, kai pasibaigus balsavimui jo namuose susirinko šimtai jo rėmėjų, jį „sulaužė emociškai“.
Saugumo pajėgoms šturmavus teritoriją daugelis pabėgo, bet teisėsaugos pareigūnai šaudė į garažo, kuriame slėpėsi 10 rinkimų kampanijos atstovų, vartus, pasakojo M. Kivumbi žmona Zahara Nampewo, kuri yra teisės profesorė.
Vėliau kariuomenė atvyko susirinkti aukų kūnų, sakė sutuoktiniai, aukų skaičių sužinoję iš vietos ligoninės.
Gauti nuotraukų iš įvykio vietos nebuvo įmanoma, nes vyriausybė rinkimų metu išjungė internetą.
„Šiuo metu jaučiu nerimą, nes jie vėl dislokuoti netoli namų“, – sakė Z. Nampewo.
„Aš asmeniškai buvau labai sukrėsta, matydama ką tik nužudytųjų kūnus. To negalima lengvai pamiršti“, – pridūrė ji.
Poros teigimu, prieš rinkimus aplink jų namus buvo dislokuotos gausios saugumo tarnybų pajėgos, jų komanda buvo puldinėjama ir iki penktadienio šaudynių.
