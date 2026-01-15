Ugandoje per rinkimus išjungtas internetas, opozicija kaltina balsavimo vilkinimu

Prezidentas Yoweri Museveni (Joveris Musevenis) siekia pratęsti savo 40 metų trunkantį valdymą ir manoma, kad 81-erių šalies vadovas užsitikrins septintą kadenciją, nes visiškai kontroliuoja valstybės ir saugumo aparatą.
Buvęs partizanas susiduria su rimtu iššūkiu, kurį jam meta į politiką pasukęs 43 metų dainininkas Bobi Wine'as (Bobis Vainas), pats save vadinantis „geto prezidentu“ pagal savo bastioną sostinės Kampalos lūšnynuose.
Tačiau daugelyje vietovių balsavimas neprasidėjo net praėjus kelioms valandoms po to, kai turėjo atsidaryti rinkimų apylinkės, nes sugedo biometriniai aparatai, naudojami rinkėjų tapatybei patvirtinti, ir nebuvo pristatytos balsadėžės. Tai patvirtino naujienų agentūros AFP žurnalistai keliose Kampalos dalyse ir netoliese esančiame Džindžos mieste.
Kai kurie šias problemas siejo su tuo, kad vyriausybė antradienį atjungė internetą, nors ne kartą žadėjo to nedaryti.
Opozicinės Nacionalinės vienybės platformos generalinis sekretorius Davidas Lewisas Rubongoya (Deividas Liuisas Rubongoja) AFP sakė, kad apvažiavo sostinę ir kad daugumoje vietų balsavimas nevyksta. Jo teigimu, „viskas, ką jie daro, yra apgavystė ir tai daroma tyčia“.
Tuo tarpu balsavimas pagal grafiką prasidėjo netoli kareivinių esančiame Kampalos rajone, teigė jis. AFP žurnalistas taip pat matė, kad viena rinkimų apylinkė šalia kariškių gyvenamojo rajono atsidarė laiku.
„Yra techninių problemų“, – sakė prezidento atstovas spaudai Farukas Kirunda. Jis pridūrė, kad paveiktose vietovėse pereinama prie rankinio rinkėjų tvirtinimo „ir dabar žmonėms leidžiama balsuoti“.
Vienoje iš Kampalos priemiesčio rinkimų apylinkių balsavimas prasidėjo keturiomis valandomis vėliau, nes pareigūnams teko pereiti prie rankinio tvirtinimo.
Represijos
Kaip ir per 2021 metų kampaniją, prieš balsavimą buvo sulaikyta šimtai B. Wine'o šalininkų. Mitinguose jis vilkėdavo neperšaunamą liemenę, rinkimus vadino karu, o Y. Museveni – kariniu diktatoriumi.
„Puikiai žinome, kad jie planuoja klastoti rinkimus, žiauriai elgtis su žmonėmis, žudyti žmones ir nenori, kad likęs pasaulis tai matytų“, – rinkimų išvakarėse AFP sakė B. Wine'as.
Vyriausybė teigė, kad interneto išjungimas buvo būtinas siekiant užkirsti kelią dezinformacijos skleidimui ir kurstymui smurtauti, tačiau Jungtinės Tautos (JT) tai pavadino „didelį susirūpinimą keliančia“ padėtimi.
B. Wine'as pažadėjo rengti protestus, jei balsavimas bus suklastotas.
Kitas svarbus opozicijos veikėjas Kizza Besigye (Kiza Besidžė), kuris keturis kartus rinkimuose varžėsi su Y. Museveni, 2024 metais buvo pagrobtas Kenijoje ir grąžintas į karinį teismą Ugandoje. Jo teismo procesas dėl išdavystės dar tęsiasi.
Daugelis ugandiečių vis dar palaiko Y. Museveni kaip žmogų, kuris nutraukė po nepriklausomybės atkūrimo šalyje kilusį chaosą ir prižiūrėjo spartų ekonomikos augimą, nors daug kas buvo prarasta dėl nesiliaujančių didžiulių korupcijos skandalų.
Vakarų šalys dažnai nuolaidžiaudavo Y. Museveni po to, kai praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje jis priėmė jų reikalavimus dėl neoliberalių reformų ir šio amžiaus pradžioje tapo naudingas partneris JAV vadovaujamame „kare su terorizmu“, ypač prisidėdamas kariais Somalyje.
Prieš rinkimus prezidentas kalbėjo griežtai: „Eikite ir balsuokite. Sutraiškysiu visus, kurie norės kištis į jūsų laisvę.“
Daugelyje vietovių buvo sustiprintas saugumas, o policija įspėjo, kad rinkimai „nėra nusikalstamų veikų pateisinimas“. Taip siekiama užkirsti kelią antivyriausybiniams protestams, pastaraisiais mėnesiais vykstantiems kaimyninėse Kenijoje ir Tanzanijoje.
