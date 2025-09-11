Turistų pamėgtą Balio salą nuniokojo potvyniai: prasidėjo dingusiųjų paieškos

Pirmadienį prasidėjusios liūtys sukėlė potvynius ir nuošliaužas turistų pamėgtoje Balio saloje bei Rytų Nusos Tengaros provincijoje. Žuvo mažiausiai 20 žmonių, dar šeši dingę be žinios.
Dėl lietaus upės išsiveržė iš krantų ir nusiaubė devynis Balio miestus ir rajonus. Purvas, akmenys ir medžiai užgriuvo kalnų kaimelius, o pakilusios upės užtvindė mažiausiai 120 rajonų ir keliose vietose sukėlė keliolika nuošliaužų, sakė Nacionalinės nelaimių padarinių švelninimo agentūros atstovas Abdulas Muharis (Abdul Muharis).
Ketvirtadienį A. Muharis sakė, kad potvyniams atslūgus Balyje gelbėtojai ištraukė dar penkis žuvusiųjų kūnus, taigi žuvusiųjų dėl potvynių saloje skaičius išaugo iki keturiolikos. Gelbėtojai ieško dviejų vis dar dingusių gyventojų, sakė jis.
Ketvirtadienį upėms grįžus į įprastinį lygį, Balio sostinėje Denpasare žmonės pamažu paliko perpildytas ekstremalioms situacijoms skirtas slėptuves. Jie rado purvu ir nuolaužomis padengtas gatves, parkuose aukštyn kojomis apverstus ar siaurose gatvelėse susigrūdusius automobilius, o šaligatviai buvo nusėti sandalais, puodais, keptuvėmis ir senomis nuotraukomis.
Valdžios institucijos, pasinaudodamos tuo, kad vanduo nuslūgo, pradėjo valyti purvą ir šalinti iš gatvių krūvas permirkusių šiukšlių, o dešimtims tūkstančių gyvenamųjų namų ir įmonių buvo atnaujintas elektros tiekimas.
Smarkios sezoninės liūtys maždaug nuo rugsėjo iki kovo mėnesio Indonezijoje dažnai sukelia potvynius ir nuošliaužas.
Nacionalinės nelaimių padarinių švelninimo agentūros vadovas Suharyanto (Suharjantas), kuris kaip daugelis indoneziečių, turi tik vieną vardą, vėlai trečiadienį spaudos konferencijoje sakė, kad potvynių grėsmė Balyje baigėsi.
Potvyniai Balyje nušlavė apie pusę tūkstančio kioskų bei nedidelių parduotuvėlių, sakė Suharyanto.
