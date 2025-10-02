Protu nesuvokiama: jaunuolio kūnas tėvams grąžintas be širdies

23-ejų australas Byronas Haddowas mirė gegužės 26 d. Balyje, ten leisdamas savo atostogas.
Jo tėvai Robertas ir Chantal Haddowai Australijos naujienų agentūrai „News.com.au“ teigė, kad sūnaus kūnas buvo grąžintas į gimtąją šalį praėjus beveik keturioms savaitėms po mirties.
Antrosios autopsijos metu pastebėta, kad jaunuolis neturi širdies organo.
Šeima teigė, kad sūnaus širdis buvo pašalinta ir saugoma Indonezijoje be jų sutikimo ar žinios.
„Tai nežmoniška. Tai neapsakomai skaudu“, – „News.com.au“ sakė tėvai.
Jaunuolio mama teigė pajutusi palengvėjimą, kai sūnus buvo pargabentas į Australiją – šeima norėjo su juo deramai atsisveikinti.
„Tačiau sužinojus, kad jie atėmė jo širdį ir kad niekas kitas apie tai nežinojo, net konsulatas Balyje, patyrėme šoką“, – sakė ji.
Tėvai teigė, kad jiems teko laukti kelis mėnesius ir sumokėti 700 dolerių, kad Bryono širdis būtų jiems grąžinta. Organas galiausiai buvo repatrijuotas po jaunulio laidotuvių.
B. Haddowo kūnas buvo rastas plūduriuojantis baseine privačioje viloje. Apie jo mirtį policijai pranešta tik po keturių dienų.
Šeimos prašymu kūnas buvo nugabentas į ligoninę Denpasare skrodimui.
Skrodimą atlikusi dr. Nola Margaret Gunawan taip pat gavo ir oficialų Balio pareigūnų prašymą atlikti teismo medicinos kūno skrodimą. Tokių skrodimų metu gali būti atliekamas organų pašalinimas tyrimams.
Nors iš pradžių valdžios institucijos B. Haddowo mirties priežastimi nurodė skendimą, Indonezijos koroneris vėliau nusprendė, kad jis greičiausiai mirė nuo alkoholio ir antidepresantų poveikio.
