Trumpo grasinimai – nė motais: ES skyrė „Google“ 2,95 mlrd. eurų baudą

„Google“ nedelsdama pažadėjo apskųsti šį sprendimą, kurį priėmusi Europos Komisija apkaltino JAV įmonę konkurencijos iškraipymu 27 valstybių bloke.
„Google“ piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi reklamos technologijų srityje, darydama žalą leidėjams, reklamuotojams ir vartotojams. Toks elgesys pagal ES antimonopolines taisykles yra neteisėtas“, – pareiškė už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Teresa Ribera.
Oficialų tyrimą dėl „Google“ reklamos technologijų praktikos Briuselis pradėjo 2021 metais, o 2023-aisiais rekomendavo įmonei parduoti dalį savo reklamos paslaugų, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.
„Google“ – JAV technologijų milžinės „Alphabet“ patronuojamoji įmonė – pareiškė, kad Komisijos sprendimas yra „neteisingas“ ir ji jį apskųs.
„Ji (Komisija) skiria nepagrįstą baudą ir reikalauja pokyčių, kurie pakenks tūkstančiams Europos įmonių, nes joms bus sunkiau užsidirbti“, – sakė „Google“ viceprezidentė reguliavimo reikalams Lee-Anne Mulholland (Li-En Malholand).
„Paslaugų reklamos pirkėjams ir pardavėjams teikimas niekaip neiškraipo konkurencijos, be to, mūsų paslaugoms yra daugiau alternatyvų nei bet kada anksčiau“, – pridūrė ji.
