2025-09-03 22:57 kauno.diena.lt inf.

Portugalijos sostinėje Lisabonoje trečiadienio vakarą nuo bėgių nuvažiavus garsiajam „Gloria“ funikulieriui, žuvo mažiausiai penkiolika žmonių, dar aštuoniolika buvo sužeisti, rašo BBC.

Tragedija Lisabonoje: nuo bėgių nuvažiavo garsusis funikulierius, yra žuvusiųjų

Portugalijos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pranešė, kad penkių sužeistųjų būklė sunki. Likę trylika, tarp kurių vienas vaikas, patyrė lengvų sužalojimų.

Socialiniuose tinkluose paplitusiame vaizdo įraše matyti apvirtęs ir beveik visiškai suniokotas geltonas vagonas.

Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa pareiškė „užuojautą ir solidarumą“ tragedijos paveiktomis šeimomis.

Užuojautą pareiškė ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

Nežinoma, ar žuvusieji yra Portugalijos piliečiai, ar užsieniečiai.

