 Tragedija JAV: sudužus parašiutininkų lėktuvui žuvo dvylika žmonių

Tragedija JAV: sudužus parašiutininkų lėktuvui žuvo dvylika žmonių

2026-06-14 22:11
BNS inf.

Centrinėje JAV Misūrio valstijoje sekmadienį sudužus parašiutininkų lėktuvui žuvo visi dvylika juo skridusių žmonių, naujienų agentūrai AFP pranešė gelbėjimo tarnybos.

<span>Tragedija JAV: sudužus parašiutininkų lėktuvui žuvo dvylika žmonių</span>
Tragedija JAV: sudužus parašiutininkų lėktuvui žuvo dvylika žmonių / Magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Katastrofa įvyko netoli Batlerio memorialinio oro uosto, maždaug už 100 km į pietus nuo Kanzas Sičio, sakė Beitso apygardos ekstremaliųjų situacijų valdymo agentūros direktorius Dennisas Jacobsas (Denisas Džeikobsas).

Šiame straipsnyje:
JAV
parašiutininkų lėktuvas
žuvo žmonės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų