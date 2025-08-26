Tiesioginės transliacijos metu mirė vyras: dvylika dienų buvo įžeidinėjamas ir žeminamas

Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar „Kick“ sąmoningai transliavo „vaizdus, kuriuose tyčia puolama asmens neliečiamybė“, sakė Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau (Lorė Beko) po 46 metų prancūzo Raphaelio Graveno (Rafaelio Graveno), kuris dvylika dienų dalyvavo „Kick“ tiesioginėse transliacijose savo kanale ir buvo įžeidinėjamas ir žeminamas, mirties anksčiau šį mėnesį.
Atskirame pranešime Prancūzijos skaitmeninių reikalų ministrė Clara Chappaz (Klara Šapaz) teigė, kad vyriausybė paduos platformą į teismą dėl aplaidumo, susijusio su nesugebėjimu blokuoti pavojingo turinio.
„Kick“ nepadarė visko, kas įmanoma, kad sustabdytų pavojingo turinio transliaciją“, – sakė C. Chappaz, kaltindama platformą 2004 metų įstatymo, reglamentuojančio internetinį turinį, pažeidimu.
Tyrėjai taip pat aiškinsis, ar transliacijų platforma laikosi Europos Sąjungos (ES) Skaitmeninių paslaugų akto dėl turinio moderavimo.
Pažeidėjams gresia iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė ir vieno milijono eurų bauda.
Per skrodimą specialistai nustatė, kad R. Graveno, internete žinomo kaip Jeanas Pormanove'as arba „JP“, mirtis nesusijusi su trauma ar kito asmens įsikišimu.
